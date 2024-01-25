https://sputnikarabic.ae/20240125/روسيا-تدين-الهجمات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-استخدام-غير-قانوني-للقوة-1085422075.html

روسيا تدين الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن: استخدام غير قانوني للقوة

روسيا تدين الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن: استخدام غير قانوني للقوة

قام السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أمس الخميس، بتوزيع رسالة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين فيها الهجمات الأمريكية والبريطانية... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T23:03+0000

2024-01-25T23:03+0000

2024-01-25T23:03+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

وقالت الرسالة: "[إن] الإجراءات الأمريكية والبريطانية يجب أن تُصنف على أنها استخدام غير قانوني للقوة يتعارض مع المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، مما يشكل فعلاً عدوانياً، والإعلان الموجه إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 لا يجعله شرعياً".وأشار نيبنزيا إلى أن التصاعد في الوضع في الشرق الأوسط هو نتيجة لـ "المجزرة في غزة" نظرًا لأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تسعيان إلى حل لوقف سفك الدماء في الجانب الفلسطيني.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت الجماعة إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".

https://sputnikarabic.ae/20240125/عبد-اللهيان-اليمنيون-أبلغونا-بأن-وقف-الحرب-على-غزة-سينهي-التوتر-في-البحر-الأحمر-1085417225.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن