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https://sputnikarabic.ae/20240125/روسيا-تدين-الهجمات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-استخدام-غير-قانوني-للقوة-1085422075.html
روسيا تدين الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن: استخدام غير قانوني للقوة
روسيا تدين الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن: استخدام غير قانوني للقوة
قام السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أمس الخميس، بتوزيع رسالة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين فيها الهجمات الأمريكية والبريطانية... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T23:03+0000
2024-01-25T23:03+0000
روسيا
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وقالت الرسالة: "[إن] الإجراءات الأمريكية والبريطانية يجب أن تُصنف على أنها استخدام غير قانوني للقوة يتعارض مع المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، مما يشكل فعلاً عدوانياً، والإعلان الموجه إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 لا يجعله شرعياً".وأشار نيبنزيا إلى أن التصاعد في الوضع في الشرق الأوسط هو نتيجة لـ "المجزرة في غزة" نظرًا لأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تسعيان إلى حل لوقف سفك الدماء في الجانب الفلسطيني.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت الجماعة إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20240125/عبد-اللهيان-اليمنيون-أبلغونا-بأن-وقف-الحرب-على-غزة-سينهي-التوتر-في-البحر-الأحمر-1085417225.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

روسيا تدين الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن: استخدام غير قانوني للقوة

23:03 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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قام السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أمس الخميس، بتوزيع رسالة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين فيها الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن ويصفها بأنها مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الرسالة: "[إن] الإجراءات الأمريكية والبريطانية يجب أن تُصنف على أنها استخدام غير قانوني للقوة يتعارض مع المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، مما يشكل فعلاً عدوانياً، والإعلان الموجه إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 لا يجعله شرعياً".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
عبد اللهيان: اليمنيون أبلغونا بأن وقف الحرب على غزة سينهي التوتر في البحر الأحمر
19:09 GMT
وأشار نيبنزيا إلى أن التصاعد في الوضع في الشرق الأوسط هو نتيجة لـ "المجزرة في غزة" نظرًا لأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تسعيان إلى حل لوقف سفك الدماء في الجانب الفلسطيني.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت الجماعة إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
فيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".
وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".
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