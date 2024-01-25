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https://sputnikarabic.ae/20240125/شاهد-هدف-منتخب-البحرين-بشباك-الأردن-الذي-جعله-يتصدر-المجموعة-الخامسة-في-كأس-آسيا-فيديو--1085411928.html
شاهد هدف منتخب البحرين بشباك الأردن الذي جعله يتصدر المجموعة الخامسة في كأس آسيا... فيديو
شاهد هدف منتخب البحرين بشباك الأردن الذي جعله يتصدر المجموعة الخامسة في كأس آسيا... فيديو
تصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الخامسة في كاس آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد فوزه على منتخب الأردن، فيما تأهل الأخير من بوابة المركز الثالث. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T15:02+0000
2024-01-25T15:02+0000
مجتمع
رياضة
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وضمنت البحرين صدارة المجموعة الخامسة بعد تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب ماليزيا 3-3 في مباراة أقيمت، اليوم، في التوقيت نفسه.وأحرز اللاعب البحريني، عبد الله يوسف، هدف فوز منتخب البحرين في الدقيقة 30، لترفع البحرين رصيدها إلى 6 نقاط لتتأهل إلى الدور الـ16 في صدارة المجموعة الخامسة، تليها كوريا الجنوبية بـ5 نقاط.واحتل منتخب الأردن المركز الثالث بـ4 نقاط، ولكنه تأهل أيضا للدور المقبل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث، وودعت ماليزيا المنافسات بحلولها في المركز الرابع بنقطة واحدة.وانطلقت بطولة كأس آسيا 2023، في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بمواجهة منتخبي قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير/شباط 2024، على ملعب لوسيل في قطر.
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رياضة
رياضة

شاهد هدف منتخب البحرين بشباك الأردن الذي جعله يتصدر المجموعة الخامسة في كأس آسيا... فيديو

15:02 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARمنتخب البحرين
منتخب البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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تصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الخامسة في كاس آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد فوزه على منتخب الأردن، فيما تأهل الأخير من بوابة المركز الثالث.
وضمنت البحرين صدارة المجموعة الخامسة بعد تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب ماليزيا 3-3 في مباراة أقيمت، اليوم، في التوقيت نفسه.
وأحرز اللاعب البحريني، عبد الله يوسف، هدف فوز منتخب البحرين في الدقيقة 30، لترفع البحرين رصيدها إلى 6 نقاط لتتأهل إلى الدور الـ16 في صدارة المجموعة الخامسة، تليها كوريا الجنوبية بـ5 نقاط.
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واحتل منتخب الأردن المركز الثالث بـ4 نقاط، ولكنه تأهل أيضا للدور المقبل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث، وودعت ماليزيا المنافسات بحلولها في المركز الرابع بنقطة واحدة.
وانطلقت بطولة كأس آسيا 2023، في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بمواجهة منتخبي قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير/شباط 2024، على ملعب لوسيل في قطر.
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