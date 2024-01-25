https://sputnikarabic.ae/20240125/فنزويلا-تحث-غويانا-على-رفض-التدخل-الخارجي-في-الخلاف-الحدودي-1085421514.html
فنزويلا تحث غويانا على رفض "التدخل الخارجي" في الخلاف الحدودي
فنزويلا تحث غويانا على رفض "التدخل الخارجي" في الخلاف الحدودي
دعت فنزويلا، اليوم الخميس، غوياناإلى رفض التدخل الخارجي في النزاع المستمر بينهما حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية للبلدين. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T22:05+0000
2024-01-25T22:05+0000
2024-01-25T22:05+0000
رئاسة فنزويلا
اضطرابات أمنية في فنزويلا
العالم
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وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، في المحادثات في البرازيل التي تهدف إلى تخفيف التوترات: "لنرفض بشكل قاطع إمكانية التدخل من قبل أطراف ثالثة أو استفادتها من أي جدال أو نزاع بين غويانا وفنزويلا".جاء هذا التعليق بعد تصاعد النزاع الإقليمي في الشهر الماضي عندما أجرت الولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة مع غيانا، وأرسلت بريطانيا سفينة حربية إلى مياه غويانا. وردت فنزويلا بنشر نشاط عسكري "دفاعي" كرد فعل.والشهر الماضي، اتفقت فنزويلا وغويانا على عدم "استخدام القوة ضد بعضهما البعض" حول منطقة إيسيكيبو الحدودية الغنية بالنفط.وقالت الدولتان في بيان مشترك صدر في ختام قمة استضافتها سينت فنسنت وغرينادين، إنهما "تتفقان على ألا تهددا باستخدام القوة، أو تستخدمانها، ضد بعضهما البعض، بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك تلك الناجمة عن أي خلافات قائمة بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230523/حريق-متعمد-بمدرسة-داخلية-يودي-بحياة-20-طفلا-في-غيانا-1077329516.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رئاسة فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم
رئاسة فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم
فنزويلا تحث غويانا على رفض "التدخل الخارجي" في الخلاف الحدودي
دعت فنزويلا، اليوم الخميس، غوياناإلى رفض التدخل الخارجي في النزاع المستمر بينهما حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية للبلدين.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، في المحادثات في البرازيل التي تهدف إلى تخفيف التوترات: "لنرفض بشكل قاطع إمكانية التدخل من قبل أطراف ثالثة أو استفادتها من أي جدال أو نزاع بين غويانا وفنزويلا".
جاء هذا التعليق بعد تصاعد النزاع الإقليمي في الشهر الماضي عندما أجرت الولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة مع غيانا، وأرسلت بريطانيا سفينة حربية إلى مياه غويانا. وردت فنزويلا بنشر نشاط عسكري "دفاعي" كرد فعل.
والشهر الماضي، اتفقت فنزويلا وغويانا على عدم "استخدام القوة ضد بعضهما البعض" حول منطقة إيسيكيبو الحدودية الغنية بالنفط.
وقالت الدولتان في بيان مشترك صدر في ختام قمة استضافتها سينت فنسنت وغرينادين، إنهما "تتفقان على ألا تهددا باستخدام القوة، أو تستخدمانها، ضد بعضهما البعض، بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك تلك الناجمة عن أي خلافات قائمة بينهما.