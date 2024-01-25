عربي
https://sputnikarabic.ae/20240125/فنزويلا-تحث-غويانا-على-رفض-التدخل-الخارجي-في-الخلاف-الحدودي-1085421514.html
فنزويلا تحث غويانا على رفض "التدخل الخارجي" في الخلاف الحدودي
فنزويلا تحث غويانا على رفض "التدخل الخارجي" في الخلاف الحدودي
دعت فنزويلا، اليوم الخميس، غوياناإلى رفض التدخل الخارجي في النزاع المستمر بينهما حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية للبلدين. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T22:05+0000
2024-01-25T22:05+0000
رئاسة فنزويلا
اضطرابات أمنية في فنزويلا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، في المحادثات في البرازيل التي تهدف إلى تخفيف التوترات: "لنرفض بشكل قاطع إمكانية التدخل من قبل أطراف ثالثة أو استفادتها من أي جدال أو نزاع بين غويانا وفنزويلا".جاء هذا التعليق بعد تصاعد النزاع الإقليمي في الشهر الماضي عندما أجرت الولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة مع غيانا، وأرسلت بريطانيا سفينة حربية إلى مياه غويانا. وردت فنزويلا بنشر نشاط عسكري "دفاعي" كرد فعل.والشهر الماضي، اتفقت فنزويلا وغويانا على عدم "استخدام القوة ضد بعضهما البعض" حول منطقة إيسيكيبو الحدودية الغنية بالنفط.وقالت الدولتان في بيان مشترك صدر في ختام قمة استضافتها سينت فنسنت وغرينادين، إنهما "تتفقان على ألا تهددا باستخدام القوة، أو تستخدمانها، ضد بعضهما البعض، بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك تلك الناجمة عن أي خلافات قائمة بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230523/حريق-متعمد-بمدرسة-داخلية-يودي-بحياة-20-طفلا-في-غيانا-1077329516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم
رئاسة فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم

فنزويلا تحث غويانا على رفض "التدخل الخارجي" في الخلاف الحدودي

22:05 GMT 25.01.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعت فنزويلا، اليوم الخميس، غوياناإلى رفض التدخل الخارجي في النزاع المستمر بينهما حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية للبلدين.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، في المحادثات في البرازيل التي تهدف إلى تخفيف التوترات: "لنرفض بشكل قاطع إمكانية التدخل من قبل أطراف ثالثة أو استفادتها من أي جدال أو نزاع بين غويانا وفنزويلا".
حريق متعمد بمدرسة داخلية يودي بحياة 20 طفلا في غيانا، 22 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
حريق متعمد بمدرسة داخلية يودي بحياة 20 طفلا في غيانا
23 مايو 2023, 03:05 GMT
جاء هذا التعليق بعد تصاعد النزاع الإقليمي في الشهر الماضي عندما أجرت الولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة مع غيانا، وأرسلت بريطانيا سفينة حربية إلى مياه غويانا. وردت فنزويلا بنشر نشاط عسكري "دفاعي" كرد فعل.
والشهر الماضي، اتفقت فنزويلا وغويانا على عدم "استخدام القوة ضد بعضهما البعض" حول منطقة إيسيكيبو الحدودية الغنية بالنفط.
وقالت الدولتان في بيان مشترك صدر في ختام قمة استضافتها سينت فنسنت وغرينادين، إنهما "تتفقان على ألا تهددا باستخدام القوة، أو تستخدمانها، ضد بعضهما البعض، بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك تلك الناجمة عن أي خلافات قائمة بينهما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة ترد... صور وفيديو22:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة ترد... صور وفيديو14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала