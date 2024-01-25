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https://sputnikarabic.ae/20240125/محمد-صلاح-يرد-على-انتقادات-تركه-لمنتخب-مصر-خلال-بطولة-أمم-أفريقيا-1085415537.html
محمد صلاح يرد على انتقادات تركه لمنتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا
محمد صلاح يرد على انتقادات تركه لمنتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا
ردّ قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، على الانتقادات التي طالته بسبب مغادرته معسكر منتخب مصر خلال خوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T18:04+0000
2024-01-25T18:04+0000
مجتمع
رياضة
كأس الأمم الأفريقية
أخبار كرة القدم
اللاعب محمد صلاح
منتخب مصر الوطني
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وكتب محمد صلاح، عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل".وأضاف: "هعمل كل حاجة ممكنة لكي أكون جاهزا في أقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية".وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في دور المجموعات.وبعد المباراة، كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن عودة محمد صلاح، إلى النادي الإنجليزي من أجل التأهيل الجيد.وقال كلوب إنه "في حال صعود المنتخب المصري إلى الدور النهائي، سيعود إلى كوت ديفوار، من جديد للمشاركة في المباراة النهائية".وبعدما حسم منتخب مصر التأهل لدور الـ16، سافر محمد صلاح، إلى إنجلترا من أجل العلاج في محاولة للتعافي من الإصابة في أسرع وقت.
https://sputnikarabic.ae/20240125/يورغن-كلوب-محمد-صلاح-هو-أحد-أكثر-المصريين-ولاء-لمنتخب-بلاده-1085400271.html
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رياضة, كأس الأمم الأفريقية, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, منتخب مصر الوطني
رياضة, كأس الأمم الأفريقية, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, منتخب مصر الوطني

محمد صلاح يرد على انتقادات تركه لمنتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا

18:04 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOمحمد صلاح في مباراة مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية، 18 يناير/ كانون الثاني 2024
محمد صلاح في مباراة مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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ردّ قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، على الانتقادات التي طالته بسبب مغادرته معسكر منتخب مصر خلال خوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وكتب محمد صلاح، عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل".
وأضاف: "هعمل كل حاجة ممكنة لكي أكون جاهزا في أقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية".

وأتم، قائلا: "بحبها وبحب ناسها.. حاولو أكتر".

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في دور المجموعات.
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
مجتمع
يورغن كلوب: محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاء لمنتخب بلاده
11:45 GMT
وبعد المباراة، كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن عودة محمد صلاح، إلى النادي الإنجليزي من أجل التأهيل الجيد.
وقال كلوب إنه "في حال صعود المنتخب المصري إلى الدور النهائي، سيعود إلى كوت ديفوار، من جديد للمشاركة في المباراة النهائية".
وبعدما حسم منتخب مصر التأهل لدور الـ16، سافر محمد صلاح، إلى إنجلترا من أجل العلاج في محاولة للتعافي من الإصابة في أسرع وقت.
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