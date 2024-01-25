https://sputnikarabic.ae/20240125/يورغن-كلوب-محمد-صلاح-هو-أحد-أكثر-المصريين-ولاء-لمنتخب-بلاده-1085400271.html

يورغن كلوب: محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاء لمنتخب بلاده

يورغن كلوب: محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاء لمنتخب بلاده

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، أنه "يرغب باستعادة اللياقة البدنية للاعبه المصري محمد صلاح في أسرع وقت ممكن". 25.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال كلوب، في تصريح حصري لقناة "beIN SPORTS، إن "النجم محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاءً لمنتخب بلاده".وحدثت ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن الفراعنة محمد صلاح سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي، الإثنين، لاستكمال علاجه.ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث أُصيب بشد في العضلة الخلفية، في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل (2-2)، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد في العضلة الخلفية.

https://sputnikarabic.ae/20240121/بعد-غيابه-مباراتين-بسبب-الإصابة-محمد-صلاح-مقتنع-بفوزه-بكأس-الأمم-الأفريقية-مع-مصر-عاجلا-أن-آجلا-1085244644.html

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