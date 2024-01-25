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https://sputnikarabic.ae/20240125/يورغن-كلوب-محمد-صلاح-هو-أحد-أكثر-المصريين-ولاء-لمنتخب-بلاده-1085400271.html
يورغن كلوب: محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاء لمنتخب بلاده
يورغن كلوب: محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاء لمنتخب بلاده
أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، أنه "يرغب باستعادة اللياقة البدنية للاعبه المصري محمد صلاح في أسرع وقت ممكن". 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T11:45+0000
2024-01-25T11:45+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
كأس الأمم الأفريقية
رياضة
منوعات
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وقال كلوب، في تصريح حصري لقناة "beIN SPORTS، إن "النجم محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاءً لمنتخب بلاده".وحدثت ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن الفراعنة محمد صلاح سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي، الإثنين، لاستكمال علاجه.ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث أُصيب بشد في العضلة الخلفية، في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل (2-2)، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد في العضلة الخلفية.
https://sputnikarabic.ae/20240121/بعد-غيابه-مباراتين-بسبب-الإصابة-محمد-صلاح-مقتنع-بفوزه-بكأس-الأمم-الأفريقية-مع-مصر-عاجلا-أن-آجلا-1085244644.html
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مصر, أخبار مصر الآن, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, كأس الأمم الأفريقية, رياضة, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, كأس الأمم الأفريقية, رياضة, منوعات

يورغن كلوب: محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاء لمنتخب بلاده

11:45 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUمحمد صلاح
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، أنه "يرغب باستعادة اللياقة البدنية للاعبه المصري محمد صلاح في أسرع وقت ممكن".
وقال كلوب، في تصريح حصري لقناة "beIN SPORTS، إن "النجم محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين ولاءً لمنتخب بلاده".
وحدثت ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن الفراعنة محمد صلاح سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.
محمد صلاح يتلقى العلاج الطبي خلال مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مصر وغانا في أبيدجان، ساحل العاج، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
مجتمع
بعد غيابه مباراتين بسبب الإصابة... محمد صلاح مقتنع بفوزه بكأس الأمم الأفريقية مع مصر "عاجلا أم آجلا"
21 يناير, 14:02 GMT
وقال اتحاد الكرة في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي، الإثنين، لاستكمال علاجه.
ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث أُصيب بشد في العضلة الخلفية، في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل (2-2)، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد في العضلة الخلفية.
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