https://sputnikarabic.ae/20240125/موسكو-الأدلة-تشير-إلى-أن-إسقاط-أوكرانيا-لطائرة-إيل-76-كان-هجوما-متعمدا-1085421811.html

موسكو: الأدلة تشير إلى أن إسقاط أوكرانيا لطائرة "إيل-76" كان "هجوما متعمدا"

موسكو: الأدلة تشير إلى أن إسقاط أوكرانيا لطائرة "إيل-76" كان "هجوما متعمدا"

أكد النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن جميع المعلومات المتعلقة بحادثة طائرة "إيل-76" تشير إلى أن الحديث يدور عن جريمة متعمدة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T22:29+0000

2024-01-25T22:29+0000

2024-01-25T22:29+0000

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وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "جميع المعلومات المتوفرة لدينا اليوم تشير إلى أننا نتعامل مع جريمة متعمدة ومدروسة. القيادة الأوكرانية كانت على دراية جيدة بمسار وطريقة نقل الجنود إلى مكان التبادل المتفق عليه مسبقًا".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة "إيل -76" أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا.وذكرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من فحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية".وأضافت: "يجري تنفيذ سلسلة من إجراءات التحقيق لتحديد هوية أشخاص من بين التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في ارتكاب هذا العمل الإرهابي".وأكدت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت قضية جنائية بتهمة الإرهاب في ملف تدمير طائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.

https://sputnikarabic.ae/20240125/لجنة-التحقيق-الروسية-تنشر-النتائج-الأولية-المتعلقة-بإسقاط-طائرة-إيل-76-1085415180.html

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