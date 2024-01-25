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https://sputnikarabic.ae/20240125/لجنة-التحقيق-الروسية-تنشر-النتائج-الأولية-المتعلقة-بإسقاط-طائرة-إيل-76-1085415180.html
لجنة التحقيق الروسية تنشر النتائج الأولية المتعلقة بإسقاط طائرة "إيل-76"
لجنة التحقيق الروسية تنشر النتائج الأولية المتعلقة بإسقاط طائرة "إيل-76"
أعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة "إيل -76" أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T17:58+0000
2024-01-25T17:58+0000
روسيا
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وذكرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من فحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية".وأضافت: "يجري تنفيذ سلسلة من إجراءات التحقيق لتحديد هوية أشخاص من بين التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في ارتكاب هذا العمل الإرهابي".وأكدت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت قضية جنائية بتهمة الإرهاب في ملف تدمير طائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

لجنة التحقيق الروسية تنشر النتائج الأولية المتعلقة بإسقاط طائرة "إيل-76"

17:58 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / STRINGERلافتة طريق موجودة في قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة "إيل-76"
لافتة طريق موجودة في قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة إيل-76 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة "إيل -76" أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا.
وذكرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من فحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية".
وأضافت: "يجري تنفيذ سلسلة من إجراءات التحقيق لتحديد هوية أشخاص من بين التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في ارتكاب هذا العمل الإرهابي".
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
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16:47 GMT
وأكدت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت قضية جنائية بتهمة الإرهاب في ملف تدمير طائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
طائرة إيل-76إم دي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
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11:59 GMT
وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.
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