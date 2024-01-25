https://sputnikarabic.ae/20240125/وفد-من-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-يجري-محادثات-في-موسكو--1085414627.html

وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية يجري محادثات في موسكو

وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية يجري محادثات في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وفدا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، أجرى مفاوضات في وزارة الخارجية الروسية، مشيرة إلى أن الطرفان أدانا الضربات... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T17:16+0000

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وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وفدا من جماعة أنصار الله اليمنية، بقيادة محمد عبد السلام".وأضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئة الظروف بسرعة لإجراء حوار وطني واسع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة".وأوضح البيان أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لتطور الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر".وأكد البيان أنه "وفي هذا السياق، تم إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن، والتي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على نطاق إقليمي".وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على جماعة "أنصار الله" لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وكانت "أنصار الله"، قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20240125/أنصار-الله-ترحب-بموقف-الصين-الداعي-إلى-وقف-الحرب-في-غزة-لمنع-تمدد-النزاع-1085386764.html

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