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https://sputnikarabic.ae/20240125/أنصار-الله-ترحب-بموقف-الصين-الداعي-إلى-وقف-الحرب-في-غزة-لمنع-تمدد-النزاع-1085386764.html
"أنصار الله" ترحب بموقف الصين الداعي إلى وقف الحرب في غزة لمنع تمدد النزاع
"أنصار الله" ترحب بموقف الصين الداعي إلى وقف الحرب في غزة لمنع تمدد النزاع
رحب قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، بموقف الصين إزاء التطورات في المنطقة، ودعوتها إلى إيقاف الحرب بين إسرائيل والمقاومة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T03:12+0000
2024-01-25T03:12+0000
أنصار الله
العالم العربي
الصين
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "نرحب بما تداولته وسائل الإعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينيج، إن الأولوية القصوى هي وقف الحرب في غزة في أقرب وقت لمنع النزاع من التمدد أكثر بل حتى خروجه عن السيطرة".وأضاف: "نؤكد من جديد أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر والعربي تتوافق مع ما تدعو إليه الصين".وتابع: "أمريكا وبريطانيا بدلاً من الانصياع والقبول بما ينادي به العالم شعوباً وأنظمة من توقف العدوان على غزة وفك الحصار عنها، تذهبا لرفض ذلك بمساندة الكيان المحتل في استمرار مذابحه وجرائمه بالسلاح والجوع وانعدام الدواء على مليوني غزاوي".واعتبر أن "العدوان على اليمن انتهاك سافر همجي شيطاني غير مبرر دافعه الأول رعونة في استخدام القوة".ورأى أن "توقف العدوان وفك الحصار [يقصد في غزة] هو الحل الذي لا بديل عنه"، مؤكداً "الاستمرار في النضال لأجله كهدف إنساني نبيل يجدر بالجميع بما فيها الصين الاستمرار بمساندته".ودعا الحوثي، أمريكا وبريطانيا إلى "التوقف عن الاعتراض على إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة".وهاجم القيادي في "أنصار الله"، واشنطن ولندن، بالقول إنهما "لا يتقنان إلا الإرهاب والدمار وتوسيع الصراع والتوترات في العالم كما هو شاهد الحال في عسكرة البحر الأحمر اليمن وغزة وأوكرانيا وكذلك محاولتها المستمرة في الهيمنة على بحر الصين وغيره"، على حد قوله.يأتي موقف "أنصار الله" غداة دعوة الخارجية الصينية إلى وقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، ومنع خروج الصراع عن السيطرة.كما دعت خارجية الصين، إلى "وقف مضايقة السفن المدنية في البحر الأحمر وتجنب تأجيج التوترات وحماية أمن الملاحة"، مؤكدة أن "مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن".
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https://sputnikarabic.ae/20240124/القوات-الأمريكية-تسقط-3-صواريخ-أطلقتها-أنصار-الله-لاستهداف-سفينة-في-خليج-عدن-1085380217.html
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أنصار الله, العالم العربي, الصين
أنصار الله, العالم العربي, الصين

"أنصار الله" ترحب بموقف الصين الداعي إلى وقف الحرب في غزة لمنع تمدد النزاع

03:12 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISمحمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
رحب قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، بموقف الصين إزاء التطورات في المنطقة، ودعوتها إلى إيقاف الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، محذرةً من توسع الصراع وخروجه عن السيطرة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "نرحب بما تداولته وسائل الإعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينيج، إن الأولوية القصوى هي وقف الحرب في غزة في أقرب وقت لمنع النزاع من التمدد أكثر بل حتى خروجه عن السيطرة".
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وأضاف: "نؤكد من جديد أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر والعربي تتوافق مع ما تدعو إليه الصين".
وتابع: "أمريكا وبريطانيا بدلاً من الانصياع والقبول بما ينادي به العالم شعوباً وأنظمة من توقف العدوان على غزة وفك الحصار عنها، تذهبا لرفض ذلك بمساندة الكيان المحتل في استمرار مذابحه وجرائمه بالسلاح والجوع وانعدام الدواء على مليوني غزاوي".
واعتبر أن "العدوان على اليمن انتهاك سافر همجي شيطاني غير مبرر دافعه الأول رعونة في استخدام القوة".
ورأى أن "توقف العدوان وفك الحصار [يقصد في غزة] هو الحل الذي لا بديل عنه"، مؤكداً "الاستمرار في النضال لأجله كهدف إنساني نبيل يجدر بالجميع بما فيها الصين الاستمرار بمساندته".
ودعا الحوثي، أمريكا وبريطانيا إلى "التوقف عن الاعتراض على إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة".
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وهاجم القيادي في "أنصار الله"، واشنطن ولندن، بالقول إنهما "لا يتقنان إلا الإرهاب والدمار وتوسيع الصراع والتوترات في العالم كما هو شاهد الحال في عسكرة البحر الأحمر اليمن وغزة وأوكرانيا وكذلك محاولتها المستمرة في الهيمنة على بحر الصين وغيره"، على حد قوله.
يأتي موقف "أنصار الله" غداة دعوة الخارجية الصينية إلى وقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، ومنع خروج الصراع عن السيطرة.
كما دعت خارجية الصين، إلى "وقف مضايقة السفن المدنية في البحر الأحمر وتجنب تأجيج التوترات وحماية أمن الملاحة"، مؤكدة أن "مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن".
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