https://sputnikarabic.ae/20240125/وكالات-السنوار-متقدم-على-الاستخبارات-الإسرائيلية-بـخطوة-واحدة---1085389575.html

وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـ"خطوة واحدة"

وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـ"خطوة واحدة"

أفادت شبكة أمريكية، بأن زعيم حماس (يحيي السنوار) الذي يعتقد أنه مهندس عملية 7 أكتوبر تمكن من البقاء متقدما بخطوة على الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات، التي لم... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T07:34+0000

2024-01-25T07:34+0000

2024-01-25T07:55+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/19/1085389241_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3a3cda7ab318f01a34c048c92c729652.jpg

وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين: "السنوار وغيره من قادة حماس كانوا على الأرجح مختبئين بالقرب من النفق المكتشف مؤخرا في خان يونس، وكان يعتقد أنه كان بداخلة رهائن إسرائيلين".ووفقا للشبكة، فإن "حماس بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على اتصالات السنوار مع قادتها السياسيين في الدوحة، دون أن تكتشفها المخابرات الإسرائيلية".الإذاعة الإسرائيلية تتوقع مكان "السنوار" وتكشف عن استعداده للحرب قبل 15 عاماوأشارت الصحيفة إلى أنه، من المرجح أن السنوار ظل في حالة تحرك، وقام بتغيير مواقعه لتجنب اكتشافه، وفقًا لقادة عسكريين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين وخبراء كانوا على اتصال مع حماس في الماضي.وتبدأ عملية المطاردة الإسرائيلية للسنوار في الوقت الذي تنخرط فيه دول متعددة، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر ومصر، في محادثات عالية المخاطر تهدف إلى إيجاد مخرج للصراع. وطالبت حماس إسرائيل بوقف هجومها بشكل دائم قبل إطلاق سراح أي رهائن، وهو مطلب رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال إنه يعرض الإسرائيليين للخطر."أنصار الله" اليمنية تعلن إصابة سفينة حربية أمريكية وإجبار سفينتين أخريين على التراجع

https://sputnikarabic.ae/20240121/الإذاعة-الإسرائيلية-السنوار-استعد-لهذه-الحرب-لمدة-15-عاما-ونتحدث-عن-عشرات-الكيلومترات-من-الأنفاق-1085230753.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة