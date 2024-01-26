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أمواج البحر تجتاح بعض شوارع مدينة جدة السعودية
أمواج البحر تجتاح بعض شوارع مدينة جدة السعودية
اجتاحت أمواج البحر شوارع في مدينة جدة السعودية، بعدما أدت الرياح العاتية في المناطق الشمالية الغربية من المدينة، مساء اليوم، إلى ارتفاع أمواج البحر وخروج... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T16:48+0000
2024-01-26T16:49+0000
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وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن الأمواج المتلاطمة اقتحمت الشوارع الملاصقة للكورنيش الواقع أمام حي الشاطئ، فيما اضطر رجال شرطة مرور محافظة جدة إلى تحويل الحركة المرورية على طريق الكورنيش جزئيا من نهاية شارع صاري باتجاه الشرق.يذكر أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، كان قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن بلاده تأخذ قضية تغير المناخ على محمل الجد.جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي الثالث بالرياض، التي أكد فيها الوزير السعودية أن "المملكة لم تعد دولة منتجة للنفط فقط، بل منتجة للطاقة بجميع أشكالها، كما أنها تقوم بدور رائد في سياق العمل المناخي"، على حد تعبيره.ويرى عبد العزيز بن سلمان أن بلاده ليست بعيده عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص معايير كفاءة الطاقة، وأن ما يفصلها عن أوروبا في هذا المجال "ربما بفارق ثلاثة أو أربعة أعوام فقط، وبحد أقصى خمسة أعوام"، ما يعني أنه بحلول 2030 ستتمكن السعودية من الإيفاء بكافة معايير كفاءة الطاقة.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

أمواج البحر تجتاح بعض شوارع مدينة جدة السعودية

16:48 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 16:49 GMT 26.01.2024)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمدينة جدة، السعودية
مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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اجتاحت أمواج البحر شوارع في مدينة جدة السعودية، بعدما أدت الرياح العاتية في المناطق الشمالية الغربية من المدينة، مساء اليوم، إلى ارتفاع أمواج البحر وخروج المياه إلى الشاطئ.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن الأمواج المتلاطمة اقتحمت الشوارع الملاصقة للكورنيش الواقع أمام حي الشاطئ، فيما اضطر رجال شرطة مرور محافظة جدة إلى تحويل الحركة المرورية على طريق الكورنيش جزئيا من نهاية شارع صاري باتجاه الشرق.
يذكر أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، كان قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن بلاده تأخذ قضية تغير المناخ على محمل الجد.
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جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي الثالث بالرياض، التي أكد فيها الوزير السعودية أن "المملكة لم تعد دولة منتجة للنفط فقط، بل منتجة للطاقة بجميع أشكالها، كما أنها تقوم بدور رائد في سياق العمل المناخي"، على حد تعبيره.
ويرى عبد العزيز بن سلمان أن بلاده ليست بعيده عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص معايير كفاءة الطاقة، وأن ما يفصلها عن أوروبا في هذا المجال "ربما بفارق ثلاثة أو أربعة أعوام فقط، وبحد أقصى خمسة أعوام"، ما يعني أنه بحلول 2030 ستتمكن السعودية من الإيفاء بكافة معايير كفاءة الطاقة.
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