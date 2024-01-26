https://sputnikarabic.ae/20240126/إطلاق-صاروخ-من-لبنان-على-الشمال-الإسرائيلي-وسط-دوي-صافرات-الإنذار-في-الجليل-الأعلى-1085424709.html
إطلاق صاروخ من لبنان على الشمال الإسرائيلي وسط دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى
إطلاق صاروخ من لبنان على الشمال الإسرائيلي وسط دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى
ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T07:11+0000
2024-01-26T07:11+0000
2024-01-26T07:11+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، بالتوازي مع إطلاق أحد الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال الإسرائيلي، وسقط في منطقة مفتوحة.وفي السياق ذاته، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركز جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الخميس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا، وموقع جل العلام في القطاع الغربي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا بمسيرتين انقضاضيتين، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم وحققوا فيها إصابات مباشرة". من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا في جنوب لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة بليدا، والهبارية، وكفر حمام، وراشيا الفخار، والخيام، بالإضافة إلى بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط".كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة جبل البلاط، والضهيرة، وعلما الشعب، وبلدة الجبين، ويارين، وطير حرفا".كما نشر حزب الله اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه لقبة تجسسية في موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 63 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240125/مقاتلات-إسرائيلية-تستهدف-مواقع-عسكرية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1085410665.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إطلاق صاروخ من لبنان على الشمال الإسرائيلي وسط دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى
ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، بالتوازي مع إطلاق أحد الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال الإسرائيلي، وسقط في منطقة مفتوحة.
وفي السياق ذاته، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركز جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأوضح "حزب الله"
في بيانه، اليوم الجمعة، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الخميس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا، وموقع جل العلام في القطاع الغربي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا بمسيرتين انقضاضيتين، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم وحققوا فيها إصابات مباشرة".
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا في جنوب لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة بليدا، والهبارية، وكفر حمام، وراشيا الفخار، والخيام، بالإضافة إلى بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط".
كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة جبل البلاط، والضهيرة
، وعلما الشعب، وبلدة الجبين، ويارين، وطير حرفا".
كما نشر حزب الله اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه لقبة تجسسية في موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 63 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.