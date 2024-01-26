https://sputnikarabic.ae/20240126/حزب-الله-يقصف-3-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085422273.html
"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركز جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T00:46+0000
2024-01-26T00:46+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أن "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الخميس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا، وموقع جل العلام في القطاع الغربي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا بمسيرتين انقضاضيتين، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم وحققوا فيها إصابات مباشرة". من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا في جنوب لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة بليدا، والهبارية، وكفر حمام، وراشيا الفخار، والخيام، بالإضافة إلى بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط".كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة جبل البلاط، والضهيرة، وعلما الشعب، وبلدة الجبين، ويارين، وطير حرفا".كما نشر حزب الله اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه لقبة تجسسية في موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.
https://sputnikarabic.ae/20240125/مقاتلات-إسرائيلية-تستهدف-مواقع-عسكرية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1085410665.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركز جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك
. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أن "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الخميس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا، وموقع جل العلام في القطاع الغربي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا بمسيرتين انقضاضيتين، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم وحققوا فيها إصابات مباشرة".
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا في جنوب لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة بليدا، والهبارية، وكفر حمام، وراشيا الفخار، والخيام، بالإضافة إلى بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط".
كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة جبل البلاط، والضهيرة
، وعلما الشعب، وبلدة الجبين، ويارين، وطير حرفا".
كما نشر حزب الله اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه لقبة تجسسية في موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.