https://sputnikarabic.ae/20240126/البحرية-البريطانية-تبلغ-عن-انفجار-وصواريخ-قرب-سفينة-على-السواحل-اليمنية-1085439109.html
البحرية البريطانية تبلغ عن انفجار وصواريخ قرب سفينة على السواحل اليمنية
البحرية البريطانية تبلغ عن انفجار وصواريخ قرب سفينة على السواحل اليمنية
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة،أنها تلقت معلومات عن صواريخ وانفجارات شوهدت بالقرب من سفينة قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:00+0000
2024-01-26T12:00+0000
2024-01-26T12:00+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وبحسب الهيئة البريطانية، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا (حوالي 111 كيلومترًا) من الحديدة، وسمع دوي انفجار، وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من الموقع، كما لوحظ انفجار آخر على بعد حوالي 0.5 ميل بحري من السفينة.يشار إلى أن السفينة وطاقمها بخير. وتقوم السلطات بالتحقيق. ونصحت الهيئة السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة. طائرة مسيرة تقصف حقلا للغاز في العراق وتخرجه عن الخدمةوتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على "أنصار الله" لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20240124/هيئة-عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تتلقى-بلاغا-عن-انفجار-قرب-سفينة-في-باب-المندب-1085372955.html
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العالم, بريطانيا, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, بريطانيا, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
البحرية البريطانية تبلغ عن انفجار وصواريخ قرب سفينة على السواحل اليمنية
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة،أنها تلقت معلومات عن صواريخ وانفجارات شوهدت بالقرب من سفينة قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.
وبحسب الهيئة البريطانية، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا (حوالي 111 كيلومترًا) من الحديدة، وسمع دوي انفجار، وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من الموقع، كما لوحظ انفجار آخر على بعد حوالي 0.5 ميل بحري من السفينة.
يشار إلى أن السفينة وطاقمها بخير. وتقوم السلطات بالتحقيق. ونصحت الهيئة السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وشنت أمريكا وبريطانيا، ضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" بعد إعلان الأخيرة، مهاجمة سفينة عسكرية أمريكية تحمل اسم "أوشن جاز" في خليج عدن، في استهداف هو الثالث لسفينة أمريكية.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على "أنصار الله" لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وكانت "أنصار الله
" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".