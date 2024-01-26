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طائرة مسيرة تقصف حقلا للغاز في العراق وتخرجه عن الخدمة
طائرة مسيرة تقصف حقلا للغاز في العراق وتخرجه عن الخدمة
تعرض أحد أكبر حقول الغاز في العراق لهجوم بطائرة مسيرة، ما تسبب في تعليق مؤقت للإنتاج، وانقطاع كبير في التيار الكهربائي في أنحاء إقليم كردستان شمالي البلاد. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T11:28+0000
2024-01-26T11:28+0000
العراق
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وحسبما أفاد موقع "روداو"، اليوم الجمعة، قالت شركة "دانة غاز" الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن طائرة المسيرة قصفت ليلا، حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية في شمال العراق.وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارا بخزان للغاز المسال لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية.وأوضحت الشركة أن الإنتاج توقف مؤقتا حتى تم إخماد الحريق ويتوقع استئناف العمل قريبا.من جانبها، قالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاوات.وفي السياق، أدانت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه "أسفر عن تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في فصل الشتاء".يشار إلى أن شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة تمتلك حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، استهدف معظمها قواعد تضم قوات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, الأخبار

طائرة مسيرة تقصف حقلا للغاز في العراق وتخرجه عن الخدمة

11:28 GMT 26.01.2024
© AFP 2023 / HAIDAR MOHAMMED ALIنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© AFP 2023 / HAIDAR MOHAMMED ALI
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تعرض أحد أكبر حقول الغاز في العراق لهجوم بطائرة مسيرة، ما تسبب في تعليق مؤقت للإنتاج، وانقطاع كبير في التيار الكهربائي في أنحاء إقليم كردستان شمالي البلاد.
وحسبما أفاد موقع "روداو"، اليوم الجمعة، قالت شركة "دانة غاز" الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن طائرة المسيرة قصفت ليلا، حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية في شمال العراق.
وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارا بخزان للغاز المسال لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية.
وأوضحت الشركة أن الإنتاج توقف مؤقتا حتى تم إخماد الحريق ويتوقع استئناف العمل قريبا.
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فصائل عراقية تعلن مهاجمة ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيرة
أمس, 09:25 GMT
من جانبها، قالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاوات.
وفي السياق، أدانت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه "أسفر عن تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في فصل الشتاء".
يشار إلى أن شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة تمتلك حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.
ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، استهدف معظمها قواعد تضم قوات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
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