https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-الروسية-العدل-الدولية-اعترفت-بأن-معاناة-مدنيي-غزة-تشير-إلى-الإبادة-الجماعية-1085454428.html

الخارجية الروسية: العدل الدولية اعترفت بأن معاناة مدنيي غزة تشير إلى "الإبادة الجماعية"

الخارجية الروسية: العدل الدولية اعترفت بأن معاناة مدنيي غزة تشير إلى "الإبادة الجماعية"

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن اعتراف محكمة العدل الدولية بحجم معاناة السكان المدنيين في غزة، يجعل من المبرر... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T17:38+0000

2024-01-26T17:38+0000

2024-01-26T17:38+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

وعلّقت زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، بالقول: "لقد اعترفت المحكمة، مؤقتا، بأن حجم معاناة السكان المدنيين في غزة يبرر إثارة مسألة الإبادة الجماعية، وهذا يؤكد مرة أخرى صحة موقف روسيا بشأن الحاجة إلى وضع حد فوري للعنف، وهو يقوم على قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا والأخلاق العالمية".وأضافت زاخاروفا، أن موسكو لا تزال تتوقع "اتخاذ خطوات مناسبة من خلال مجلس الأمن الدولي والعودة إلى الجهود الدبلوماسية، وفقا للإطار القانوني الدولي العالمي للتسوية في الشرق الأوسط وإنهاء العنف في قطاع غزة".وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا، تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" المزعومة في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولكن لم تلزم المحكمة الدولية إسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.وحاولت إسرائيل تقديم أدلة لرفض المحكمة طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير ضد الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذكر الدفاع الإسرائيلي أنه "بمساعدة العملية العسكرية في غزة، تسعى البلاد (إسرائيل) ليس لتدمير الشعب الفلسطيني، وإنما لحماية شعبها".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الوزراء الإسرائيليين، إلى توخي الحذر في تصريحاتهم بشأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.وقال لابيد في تدوينات عبر حسابه على منصة "إكس": "كان ينبغي لمحكمة لاهاي أن ترفض التماس جنوب أفريقيا الزائف رفضًا قاطعًا".اقرأ أيضا: الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لتفعيل حكم محكمة العدل الدولية

https://sputnikarabic.ae/20240126/الصحة-العالمية-ترفض-مزاعم-إسرائيل-بشأن-التواطؤ-مع-حماس-اتهامات-تعرض-موظفينا-للخطر-1085454240.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم, العالم العربي