https://sputnikarabic.ae/20240126/العدل-الدولية-لن-نرفض-قضية-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-1085443306.html
العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:30+0000
2024-01-26T12:30+0000
2024-01-26T12:31+0000
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العالم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
12:30 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 12:31 GMT 26.01.2024)
يتبع
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.