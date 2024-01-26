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العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
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العالم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل

12:30 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 12:31 GMT 26.01.2024)
© AP Photo / Peter Dejongمحكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Peter Dejong
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تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
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