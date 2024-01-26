https://sputnikarabic.ae/20240126/بسبب-دعوى-العدل-الدولية-العال-الإسرائيلية-تلغي-رحلاتها-إلى-جنوب-أفريقيا-بداية-من-أبريل-المقبل-1085428601.html

بسبب دعوى العدل الدولية.. "العال" الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بداية من أبريل المقبل

بسبب دعوى العدل الدولية.. "العال" الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بداية من أبريل المقبل

قررت شركة "العال" الإسرائيلي للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بداية من أبريل المقبل، بسبب دعوى الأخيرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T09:06+0000

2024-01-26T09:06+0000

2024-01-26T09:06+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن شركة "العال" قد قررت إلغاء رحلاتها إلى جوهانسبرغ بداية من شهر أبريل/نيسان المقبل، بسبب الانخفاض الحاد في الطلب وإلغاء الرحلات التي جاءت على خلفية الدعوى القضائية المقدمة في لاهاي.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر، اليوم الجمعة، قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا المطالبة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل حول "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي. واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

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جنوب أفريقيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محكمة العدل الدولية, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس