https://sputnikarabic.ae/20240126/تصويت-هل-تعتبر-قرار-العدل-الدولية-منصفا-لسكان-غزة-المدمرة-1085445674.html
تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟
تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟
طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T13:29+0000
2024-01-26T13:29+0000
2024-01-26T13:29+0000
محكمة العدل الدولية
العالم
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وخلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، اتخذت مجموعة من القرارات التي من شأنها "الحد من الإبادة الجماعية".برأيك، هل تعتبر قرارات العدل الدولية منصفة لسكان غزة بعد أشهر من تعرضها للقصف العنيف الذي تسبب بوقوع آلاف الضحايا المدنيين الأبرياء؟اتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.صوّت للزعيم العربي رقم 1 الذي جعل بلده ينافس اقتصادات العالموطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.تصويت... هل قدمت إسرائيل مقترحا للهدنة لأنها في وضع خطير؟
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MIA „Rosiya Segodnya“
محكمة العدل الدولية, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, опросы
محكمة العدل الدولية, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, опросы
تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟
طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وخلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، اتخذت مجموعة من القرارات التي من شأنها "الحد من الإبادة الجماعية".
وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.
برأيك، هل تعتبر قرارات العدل الدولية منصفة لسكان غزة بعد أشهر من تعرضها للقصف العنيف الذي تسبب بوقوع آلاف الضحايا المدنيين الأبرياء؟
اتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.