https://sputnikarabic.ae/20240126/القوات-الروسية-تحبط-4-محاولات-للقوات-الأوكرانية-لتعزيز-مواقعها-على-محور-جنوب-دونيتسك-1085422792.html

القوات الروسية تحبط 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها على محور جنوب دونيتسك

القوات الروسية تحبط 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها على محور جنوب دونيتسك

صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أحبطت خلال اليوم الماضي 4 محاولات للقوات... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T02:56+0000

2024-01-26T02:56+0000

2024-01-26T02:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الروسية

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902410_0:30:1196:702_1920x0_80_0_0_e46ae5eafa6cf017b88dffeadcde9e12.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال غوردييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "خلال اليوم الماضي تم إحباط أربع محاولات للعدو لتعزيز المواقع الأمامية في منطقتي ستارومايورسكي وروفنوبول".وأضاف غوردييف، أن قاذفات ومدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة استهدفت نقاط انتشار مؤقتة وتجمعات للقوات الأوكرانية التابعة للواء الـ 79 المحمول جوا، واللواء 31 المشاة الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كونستانتينوفكا ونوفوميخيلوفكا.وأكد رئيس المركز، أنه تم تدمير أربع نقاط انتشار مؤقتة وثلاث نقاط مراقبة للطائرات المسيرة وشاحنة ذخيرة.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لـ غوردييف، دمرت مدفعية تجمع قوات "الشرق" بواسطة ذخيرة طائرة "لانسيت" المسيرة دبابة أوكرانية من نوع "تي 64" في منطقة روفنوبول، ومركبتين قتاليتين للمشاة في منطقة نوفويفانوفكا، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدفع هاوتزر من طراز "غياتسينيت -بي" في منطقة روفنوبول.وأشار إلى أن القوات الأوكرانية فقدت أيضًا منظومة صواريخ المضادة للطائرات ستريلا-10، ومحطة حرب إلكترونية، وأربع طائرات بدون طيار من طراز ليليكا، وما يصل إلى 130 عسكريًا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240125/غراد-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085417741.html

https://sputnikarabic.ae/20240125/-القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-دونيتسك-1085409681.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا