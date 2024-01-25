https://sputnikarabic.ae/20240125/غراد-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085417741.html
"غراد" الروسية تدمر مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"غراد" الروسية تدمر مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لقيام القوات الروسية بشن ضربات على مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير معقل تابع لقوات نظام كييف،... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T19:27+0000
2024-01-25T19:27+0000
2024-01-25T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتظهر لقطات الفيديو المنشورة صواريخ راجمة "غراد" وهي تنطلق باتجاه مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمرها بالقرب من غابة سيريبريانسكي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية على عدد من المحاور ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية في 109 مناطق للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: "غفوزديكا" يوجه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديوشاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديوشاهد أيضا: قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240125/غفوزديكا-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو----1085406440.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
"غراد" الروسية تدمر مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، لقطات لقيام القوات الروسية بشن ضربات على مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير معقل تابع لقوات نظام كييف، باستخدام منظومة صواريخ "غراد".
وتظهر لقطات الفيديو المنشورة صواريخ راجمة "غراد" وهي تنطلق باتجاه مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمرها بالقرب من غابة سيريبريانسكي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية على عدد من المحاور ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية في 109 مناطق للقوات المسلحة الأوكرانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.