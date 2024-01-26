https://sputnikarabic.ae/20240126/بوتين-الاستخبارات-الأوكرانية-كانت-على-علم-بوجود-الأسرى-على-متن-طائرة-إيل-76-المحطمة--1085452664.html

بوتين: الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود الأسرى على متن طائرة "إيل-76" المحطمة

بوتين: الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود الأسرى على متن طائرة "إيل-76" المحطمة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T16:21+0000

2024-01-26T16:21+0000

2024-01-26T16:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084079853_0:190:2968:1860_1920x0_80_0_0_726c9df1a99368ba3790a2d09ffe449f.jpg

ووفقا للرئيس الرسي، فإنه من الواضح أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة انطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.وأوضح بوتين، أن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من موقع تحطم الطائرة "إيل – 76" تشير إلى إنها من نظام دفاع جوي لفرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، و"سيكون الأمر واضحا في غضون يومين".وشدد بوتين على أن "نتائج التحقيق في قضية الطائرة "إيل-76" ​​سيتم نشرها حتى يعلم الشعب الأوكراني حقيقة ما جرى".وبحسب اللجنة، فإنه تم تحديد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل–76" في مقاطعة بيلغورود.وأضافت اللجنة أن "عملية تجميع أشلاء جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة "إيل-76" جارية من أجل فحصها جينياً للتعرف على أصحابها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.اقرأ أيضا: تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" المنكوبة إلى مختبر للفحص

https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-الروسية-إيل-76-مثال-حي-على-تجاهل-الغرب-للحوادث-التي-لا-تناسبه-1085451801.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, رصد عسكري, فلاديمير بوتين