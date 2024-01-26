https://sputnikarabic.ae/20240126/بوتين-الاستخبارات-الأوكرانية-كانت-على-علم-بوجود-الأسرى-على-متن-طائرة-إيل-76-المحطمة--1085452664.html
بوتين: الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود الأسرى على متن طائرة "إيل-76" المحطمة
بوتين: الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود الأسرى على متن طائرة "إيل-76" المحطمة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T16:21+0000
2024-01-26T16:21+0000
2024-01-26T16:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084079853_0:190:2968:1860_1920x0_80_0_0_726c9df1a99368ba3790a2d09ffe449f.jpg
ووفقا للرئيس الرسي، فإنه من الواضح أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة انطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.وأوضح بوتين، أن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من موقع تحطم الطائرة "إيل – 76" تشير إلى إنها من نظام دفاع جوي لفرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، و"سيكون الأمر واضحا في غضون يومين".وشدد بوتين على أن "نتائج التحقيق في قضية الطائرة "إيل-76" سيتم نشرها حتى يعلم الشعب الأوكراني حقيقة ما جرى".وبحسب اللجنة، فإنه تم تحديد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل–76" في مقاطعة بيلغورود.وأضافت اللجنة أن "عملية تجميع أشلاء جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة "إيل-76" جارية من أجل فحصها جينياً للتعرف على أصحابها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.اقرأ أيضا: تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" المنكوبة إلى مختبر للفحص
https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-الروسية-إيل-76-مثال-حي-على-تجاهل-الغرب-للحوادث-التي-لا-تناسبه-1085451801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084079853_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_15e24f4cfafedaf562c1571ecd41c2f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, رصد عسكري, فلاديمير بوتين
بوتين: الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود الأسرى على متن طائرة "إيل-76" المحطمة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76".
ووفقا للرئيس الرسي، فإنه من الواضح أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة انطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.
وأوضح بوتين، أن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من موقع تحطم الطائرة "إيل – 76" تشير إلى إنها من نظام دفاع جوي لفرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، و"سيكون الأمر واضحا في غضون يومين".
وشدد بوتين على أن "نتائج التحقيق في قضية الطائرة "إيل-76" سيتم نشرها حتى يعلم الشعب الأوكراني حقيقة ما جرى".
وأفادت لجنة التحقيق الخاصة بتحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الجمعة، بأن من بين الأدلة المادية التي وجدت في موقع تحطم الطائرة وثائق لأسرى الحرب الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في الحادثة.
وبحسب اللجنة، فإنه تم تحديد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل–76" في مقاطعة بيلغورود.
وأضافت اللجنة أن "عملية تجميع أشلاء جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة "إيل-76" جارية من أجل فحصها جينياً للتعرف على أصحابها".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76"
في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.