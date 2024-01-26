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جنوب أفريقيا تعتبر قرار العدل الدولية "انتصارا كبيرا"
https://sputnikarabic.ae/20240126/جنوب-أفريقيا-تعتبر-قرار-العدل-الدولية-انتصارا-كبيرا-1085446895.html
جنوب أفريقيا تعتبر قرار العدل الدولية "انتصارا كبيرا"
جنوب أفريقيا تعتبر قرار العدل الدولية "انتصارا كبيرا"
وصفت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها بلادها ضد إسرائيل، بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي" وشكرت... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T13:47+0000
2024-01-26T13:48+0000
العالم
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وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، في بيان: "يمثل اليوم انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي وعلامة بارزة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".وكانت محكمة العدل الدولية، قد تلت اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات الفلسطينية".العدل الدولية تصدر حكما تاريخيا يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة
https://sputnikarabic.ae/20240126/تصويت-هل-تعتبر-قرار-العدل-الدولية-منصفا-لسكان-غزة-المدمرة-1085445674.html
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العالم

جنوب أفريقيا تعتبر قرار العدل الدولية "انتصارا كبيرا"

13:47 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 26.01.2024)
© AFP 2023 / Said Khatibتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
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وصفت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها بلادها ضد إسرائيل، بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي" وشكرت المحكمة على القرار السريع.
وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، في بيان: "يمثل اليوم انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي وعلامة بارزة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

وقالت الوزارة إن "القرار مهم لتطبيق سيادة القانون"، وأضافت: "تشكر جنوب أفريقيا المحكمة على قرارها السريع... وتأمل بصدق ألا تتصرف إسرائيل بطريقة تؤدي إلى إحباط تنفيذ هذا الأمر، كما هددت علنًا بذلك، بل على العكس من ذلك، تتصرف لصالح الامتثال الكامل، كما هو ملزم".

تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟
13:29 GMT
وكانت محكمة العدل الدولية، قد تلت اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت محكمة العدل الدولية: "نحن على علم بالمأساة في غزة، وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات الفلسطينية".
العدل الدولية تصدر حكما تاريخيا يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة
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