عربي
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240126/جنود-روس-يرعبون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بـوحش-البحر-فيديو-1085423761.html
جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديو
جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديو
بدأ لواء الهجوم "سيفير-في" التابع للقوات المسلحة الروسية في استخدام القاذفة البحرية "إر بي أو-6000" في اتجاه أرتيوموفسك. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T05:58+0000
2024-01-26T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_e4e727d71ce078cd6aba5e8936b5e3b6.jpg
تم تصميم قنابل الأعماق لتدمير الغواصات، وتستخدم الآن لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن تم تزويدها بشحنة أقوى، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".في السابق، ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لدبابات "تي-80"، مسلحة بهذه القاذفة، ويستخدم "سيفير-في" شاحنة "أورال" كمنصة لقاذفة "إر بي أو-6000".وقد قام الحرفيون بتحسين الذخيرة البحرية بشكل كبير من خلال تكييفها للقتال البري، وفقا للصحيفة.يقول أحد الجنود: "تزن القنبلة الواحدة حوالي 120 كيلوغراماً ولها تأثير شديد الانفجار. بالإضافة إلى ذلك، نضيف شحنة تي إن تي لزيادة قوة الانفجار. يقوم الرجال أيضًا بملء القنابل المجوفة بعناصر مدمرة: الكرات، والمسامير، لزيادة قوة القنبلة وزيادة الكفاءة".وأوضح بدوره، المراسل العسكري، غيورغي مامسوروف على قناة "بوتوك" على "تلغرام" أن: "مساحة تدمير هذا السلاح الهجين تبلغ حوالي 900 متر مربع. الآن يتم استخدامه بنجاح أثناء الهجوم على قرية بوغدانوفكا لتدمير المواقع العميقة للقوات المسلحة الأوكرانية". وأضاف الصحفي: "إن العدو "يرتعب" من عمل هذه المعجزة الروسية. يذكر أنه يوجد في المنطقة العسكرية الخاصة، العديد من أنواع الأسلحة البحرية والمركبات المدرعة الهجينة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام الجرارات الناقلة "إم تي إل بي" المزودة بمدافع مضادة للطائرات من طراز "2إم-3إم" على نطاق واسع.
https://sputnikarabic.ae/20240126/روسيا-تطور-أسرع-طائرة-مسيرة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1085423532.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_cf82c702c1ae83d829d513fd28a75458.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديو

05:58 GMT 26.01.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأ لواء الهجوم "سيفير-في" التابع للقوات المسلحة الروسية في استخدام القاذفة البحرية "إر بي أو-6000" في اتجاه أرتيوموفسك.
تم تصميم قنابل الأعماق لتدمير الغواصات، وتستخدم الآن لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن تم تزويدها بشحنة أقوى، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطور أسرع طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية
05:15 GMT
في السابق، ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لدبابات "تي-80"، مسلحة بهذه القاذفة، ويستخدم "سيفير-في" شاحنة "أورال" كمنصة لقاذفة "إر بي أو-6000".
وقد قام الحرفيون بتحسين الذخيرة البحرية بشكل كبير من خلال تكييفها للقتال البري، وفقا للصحيفة.
يقول أحد الجنود: "تزن القنبلة الواحدة حوالي 120 كيلوغراماً ولها تأثير شديد الانفجار. بالإضافة إلى ذلك، نضيف شحنة تي إن تي لزيادة قوة الانفجار. يقوم الرجال أيضًا بملء القنابل المجوفة بعناصر مدمرة: الكرات، والمسامير، لزيادة قوة القنبلة وزيادة الكفاءة".
وأوضح بدوره، المراسل العسكري، غيورغي مامسوروف على قناة "بوتوك" على "تلغرام" أن: "مساحة تدمير هذا السلاح الهجين تبلغ حوالي 900 متر مربع. الآن يتم استخدامه بنجاح أثناء الهجوم على قرية بوغدانوفكا لتدمير المواقع العميقة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف الصحفي: "إن العدو "يرتعب" من عمل هذه المعجزة الروسية.
يذكر أنه يوجد في المنطقة العسكرية الخاصة، العديد من أنواع الأسلحة البحرية والمركبات المدرعة الهجينة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام الجرارات الناقلة "إم تي إل بي" المزودة بمدافع مضادة للطائرات من طراز "2إم-3إم" على نطاق واسع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة ترد... صور وفيديوأمس, 22:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يفتح النار على قطر والدوحة ترد... صور وفيديوأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала