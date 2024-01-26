https://sputnikarabic.ae/20240126/جنود-روس-يرعبون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بـوحش-البحر-فيديو-1085423761.html
جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديو
جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديو
بدأ لواء الهجوم "سيفير-في" التابع للقوات المسلحة الروسية في استخدام القاذفة البحرية "إر بي أو-6000" في اتجاه أرتيوموفسك. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T05:58+0000
2024-01-26T05:58+0000
2024-01-26T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تصميم قنابل الأعماق لتدمير الغواصات، وتستخدم الآن لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن تم تزويدها بشحنة أقوى، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".في السابق، ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لدبابات "تي-80"، مسلحة بهذه القاذفة، ويستخدم "سيفير-في" شاحنة "أورال" كمنصة لقاذفة "إر بي أو-6000".وقد قام الحرفيون بتحسين الذخيرة البحرية بشكل كبير من خلال تكييفها للقتال البري، وفقا للصحيفة.يقول أحد الجنود: "تزن القنبلة الواحدة حوالي 120 كيلوغراماً ولها تأثير شديد الانفجار. بالإضافة إلى ذلك، نضيف شحنة تي إن تي لزيادة قوة الانفجار. يقوم الرجال أيضًا بملء القنابل المجوفة بعناصر مدمرة: الكرات، والمسامير، لزيادة قوة القنبلة وزيادة الكفاءة".وأوضح بدوره، المراسل العسكري، غيورغي مامسوروف على قناة "بوتوك" على "تلغرام" أن: "مساحة تدمير هذا السلاح الهجين تبلغ حوالي 900 متر مربع. الآن يتم استخدامه بنجاح أثناء الهجوم على قرية بوغدانوفكا لتدمير المواقع العميقة للقوات المسلحة الأوكرانية". وأضاف الصحفي: "إن العدو "يرتعب" من عمل هذه المعجزة الروسية. يذكر أنه يوجد في المنطقة العسكرية الخاصة، العديد من أنواع الأسلحة البحرية والمركبات المدرعة الهجينة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام الجرارات الناقلة "إم تي إل بي" المزودة بمدافع مضادة للطائرات من طراز "2إم-3إم" على نطاق واسع.
https://sputnikarabic.ae/20240126/روسيا-تطور-أسرع-طائرة-مسيرة-في-منطقة-العملية-العسكرية-1085423532.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديو
بدأ لواء الهجوم "سيفير-في" التابع للقوات المسلحة الروسية في استخدام القاذفة البحرية "إر بي أو-6000" في اتجاه أرتيوموفسك.
تم تصميم قنابل الأعماق لتدمير الغواصات، وتستخدم الآن لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن تم تزويدها بشحنة أقوى، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
في السابق، ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لدبابات "تي-80"، مسلحة بهذه القاذفة، ويستخدم "سيفير-في" شاحنة "أورال" كمنصة لقاذفة "إر بي أو-6000".
وقد قام الحرفيون بتحسين الذخيرة البحرية بشكل كبير من خلال تكييفها للقتال البري، وفقا للصحيفة
.
يقول أحد الجنود: "تزن القنبلة الواحدة حوالي 120 كيلوغراماً ولها تأثير شديد الانفجار. بالإضافة إلى ذلك، نضيف شحنة تي إن تي لزيادة قوة الانفجار. يقوم الرجال أيضًا بملء القنابل المجوفة بعناصر مدمرة: الكرات، والمسامير، لزيادة قوة القنبلة وزيادة الكفاءة".
وأوضح بدوره، المراسل العسكري، غيورغي مامسوروف على قناة "بوتوك" على "تلغرام" أن: "مساحة تدمير هذا السلاح الهجين تبلغ حوالي 900 متر مربع. الآن يتم استخدامه بنجاح أثناء الهجوم على قرية بوغدانوفكا لتدمير المواقع العميقة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف الصحفي: "إن العدو "يرتعب" من عمل هذه المعجزة الروسية.
يذكر أنه يوجد في المنطقة العسكرية الخاصة، العديد من أنواع الأسلحة البحرية والمركبات المدرعة الهجينة المختلفة
. على سبيل المثال، يتم استخدام الجرارات الناقلة "إم تي إل بي" المزودة بمدافع مضادة للطائرات من طراز "2إم-3إم" على نطاق واسع.