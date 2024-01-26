https://sputnikarabic.ae/20240126/روسيا-واشنطن-حددت-مهمة-لقوات-من-المعارضة-السورية-لإلحاق-أضرار-بالقوات-الروسية-1085424600.html
روسيا: واشنطن حددت مهمة لقوات من المعارضة السورية لإلحاق أضرار بالقوات الروسية
روسيا: واشنطن حددت مهمة لقوات من المعارضة السورية لإلحاق أضرار بالقوات الروسية
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة حددت مهمة للمعارضة السورية المسلحة بإلحاق أكبر قدر من... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T07:09+0000
2024-01-26T07:09+0000
2024-01-26T07:50+0000
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وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "هناك مؤشرات على أن الأمريكيين يحددون مهام لقواتهم من بين المعارضة السورية المسلحة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالقوات العسكرية الروسية في سوريا"، مشيراً إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث توجد القوات الروسية، ولكن أيضًا في "الأجنحة الموجودة حاليًا في منطقة خفض التصعيد في إدلب".وأضاف: "إنها (الولايات المتحدة) بدأت في إشراكها (المعارضة) في هذا: فهي تزودها بأسلحة حديثة، وطائرات مسيرة حديثة حتى تتمكن من تنفيذ غارات، بما في ذلك على قاعدة ""حميميم"".وختم بالقول: "نحاول التصدي لتنفيذ مختلف الاستفزازات".كما أكد لافرينتييف، أن الشرطة العسكرية الروسية تعمل في منطقة مرتفعات الجولان في سوريا تحت الضغط، لكنها ليست في خطر مميت هناك. وأضاف: "وحدة حفظ السلام التابعة لنا، والمتمركزة في جنوب سوريا في منطقة القنيطرة، في هضبة الجولان، ونقطة المراقبة الروسية، التي تقع على خط "برافو"، تتعرض لضغوط إلى حد ما".وأوضح: "هذا ليس خطراً مميتاً بالطبع، لكن مع ذلك، يتعين عليهم التصرف في وضع قتالي فعلي، لأنه لا تزال هناك مجموعات معينة من المعارضة المسلحة هناك". ووفقًا للدبلوماسي كبير، نظرًا للحرب المستمرة ضد الإرهاب في سوريا، فإن الجيش الروسي في البلاد يتصرف بحذر شديد.
https://sputnikarabic.ae/20240126/بغداد-تخطر-موسكو-باستعداد-واشنطن-لسحب-قواتها-من-العراق-1085423212.html
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العالم العربي, العالم, روسيا
العالم العربي, العالم, روسيا
روسيا: واشنطن حددت مهمة لقوات من المعارضة السورية لإلحاق أضرار بالقوات الروسية
07:09 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 07:50 GMT 26.01.2024)
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة حددت مهمة للمعارضة السورية المسلحة بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا؛ وأن واشنطن تقوم بتزويد المعارضة السورية بطائرات مسيرة حديثة لشن غارات، بما في ذلك على القاعدة الجوية الروسية " حميميم".
وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "هناك مؤشرات على أن الأمريكيين يحددون مهام لقواتهم من بين المعارضة السورية المسلحة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالقوات العسكرية الروسية في سوريا"، مشيراً إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث توجد القوات الروسية، ولكن أيضًا في "الأجنحة الموجودة حاليًا في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وأضاف: "إنها (الولايات المتحدة) بدأت في إشراكها (المعارضة) في هذا: فهي تزودها بأسلحة حديثة، وطائرات مسيرة حديثة حتى تتمكن من تنفيذ غارات، بما في ذلك على قاعدة ""حميميم"".
وختم بالقول: "نحاول التصدي لتنفيذ مختلف الاستفزازات".
كما أكد لافرينتييف، أن الشرطة العسكرية الروسية تعمل في منطقة مرتفعات الجولان في سوريا تحت الضغط، لكنها ليست في خطر مميت هناك.
وأضاف: "وحدة حفظ السلام التابعة لنا، والمتمركزة في جنوب سوريا في منطقة القنيطرة، في هضبة الجولان، ونقطة المراقبة الروسية، التي تقع على خط "برافو"، تتعرض لضغوط إلى حد ما".
وأوضح: "هذا ليس خطراً مميتاً بالطبع، لكن مع ذلك، يتعين عليهم التصرف في وضع قتالي فعلي، لأنه لا تزال هناك مجموعات معينة من المعارضة المسلحة هناك".
ووفقًا للدبلوماسي كبير، نظرًا للحرب المستمرة ضد الإرهاب في سوريا، فإن الجيش الروسي في البلاد يتصرف بحذر شديد.