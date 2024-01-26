https://sputnikarabic.ae/20240126/شويغو-الصناعات-الدفاعية-الروسية-زادت-بشكل-كبير-من-إنتاج-الأسلحة-والذخيرة-1085438767.html
شويغو: الصناعات الدفاعية الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة والذخيرة
شويغو: الصناعات الدفاعية الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة والذخيرة
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الصناعات الدفاعية الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة والذخائر. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T11:51+0000
2024-01-26T11:51+0000
2024-01-26T11:57+0000
رصد عسكري
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وقال شويغو ملخصا نتائج توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وبناء مرافق البنية التحتية، في عام 2023: "لقد تمكنا من زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة الرئيسية المطلوبة بشكل كبير، وقد تم تسهيل ذلك على وجه الخصوص من خلال توسيع وتحديث القدرات الإنتاجية، فضلًا عن زيادة إنتاجية العمل".وأوضح أن هذه النتيجة تحققت بفضل العمل الفعال لوزارة الدفاع الروسية ومؤسسات الصناعة الدفاعية، إذ قامت العديد من الشركات بتشكيل ورش عمل وخطوط إنتاج ومناطق جديدة مجهزة بمعدات عالية التقنية لتحقيق هذه النتيجة.وتابع شويغو أن زيادة الإنتاج تتطلب جذب عدد كبير من المتخصصين المؤهلين، إذ تحولت بعض الشركات إلى جدولة نظام العمل على مدار الساعة.وشدد الوزير الروسي على أن "المعدات والأسلحة تصل بشكل سريع إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، ما يزيد من القدرات القتالية لمجموعات القوات المشتركة".شويغو يحدد المهمة الرئيسية للدفاع الروسية في الوقت الحاليوفي حديثه عن أعمال مجمع البناء العسكري، أشار شويغو إلى أنه، في العام الماضي، وفي وقت قصير ودون فقدان جودة العمل، كان من الممكن بناء بنية تحتية لاحتياجات العمليات الخاصة والعسكرية، وفي المجموع تم بناء 2772 مبنى ومنشأة.
https://sputnikarabic.ae/20240126/القوات-الروسية-تتزود-بأكثر-من-7-آلاف-سلاح-مدمر-منها-تسيركون-وكالبير-وأوران---1085437810.html
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رصد عسكري
شويغو: الصناعات الدفاعية الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة والذخيرة
11:51 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 11:57 GMT 26.01.2024)
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الصناعات الدفاعية الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة والذخائر.
وقال شويغو ملخصا نتائج توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وبناء مرافق البنية التحتية، في عام 2023: "لقد تمكنا من زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة الرئيسية المطلوبة بشكل كبير، وقد تم تسهيل ذلك على وجه الخصوص من خلال توسيع وتحديث القدرات الإنتاجية، فضلًا عن زيادة إنتاجية العمل".
وأوضح أن هذه النتيجة تحققت بفضل العمل الفعال لوزارة الدفاع الروسية ومؤسسات الصناعة الدفاعية، إذ قامت العديد من الشركات بتشكيل ورش عمل وخطوط إنتاج ومناطق جديدة مجهزة بمعدات عالية التقنية لتحقيق هذه النتيجة.
وتابع شويغو أن زيادة الإنتاج تتطلب جذب عدد كبير من المتخصصين المؤهلين، إذ تحولت بعض الشركات إلى جدولة نظام العمل على مدار الساعة.
وشدد الوزير الروسي على أن "المعدات والأسلحة تصل بشكل سريع إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، ما يزيد من القدرات القتالية لمجموعات القوات المشتركة".
وفي حديثه عن أعمال مجمع البناء العسكري، أشار شويغو إلى أنه، في العام الماضي، وفي وقت قصير ودون فقدان جودة العمل، كان من الممكن بناء بنية تحتية لاحتياجات العمليات الخاصة والعسكرية، وفي المجموع تم بناء 2772 مبنى ومنشأة.