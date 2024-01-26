https://sputnikarabic.ae/20240126/شويغو-يحدد-المهمة-الرئيسية-للدفاع-الروسية-في-الوقت-الحالي-1085436729.html

شويغو يحدد المهمة الرئيسية للدفاع الروسية في الوقت الحالي

شويغو يحدد المهمة الرئيسية للدفاع الروسية في الوقت الحالي

حدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع الروسية، وهي توفير كل ما هو ضروري لكل جندي من قوات العمليات الخاصة. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T10:22+0000

2024-01-26T10:22+0000

2024-01-26T10:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وذكر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، إن المهمة الرئيسية التي تواجه وزارة الدفاع الروسية الآن هي توفير كل ما هو ضروري لكل مقاتل في صفوف القوات الروسية.وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الجهود الرئيسية في الهيكل العسكري الروسي لعام 2023، ركزت على تطوير البنية التحتية لقوى ووسائل الردع النووي ونظام القواعد البحرية.وأضاف شويغو، أنه "في عام 2023، وفي وقت قصير، وركزت الجهود الرئيسية على إنشاء بنية تحتية قوية تخدم العملية العسكرية الخاصة، وكذلك تطوير آليات الردع النووي، وتحسين شبكة المطارات، ونظام القواعد البحرية، وتم بناء إجمالي 2772 مبنى ومنشأة عسكرية، وتم تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها في هذا المجال لعام 2023 بالكامل".جنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديووقال شويغو، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "يستمر تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة".وأكد شويغو أن روسيا ستواصل زيادة القدرات القتالية لقواتها المسلحة."تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديووأضاف الوزير في المؤتمر مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "تتضمن خططنا الفورية تحسين تشغيل نظام الاتصالات، وزيادة كفاءة استخدام وسائل الاستطلاع الحديثة، وتحديد الأهداف ووسائل تدمير المدفعيات، فضلاً عن قدرات الدفاع الجوي وكوكبة الأقمار الصناعية".وأشار إلى أن "إنجاز هذه المهام وغيرها سيسمح لنا بزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة وضمان ردع العدوان على بلادنا وحلفائها".وبحسب شويغو، ستواصل الوزارة استخدام الخبرة المكتسبة خلال العملية الخاصة في التدريب القتالي والعملية التعليمية في الجامعات والأكاديميات العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20240126/الجيش-الروسي-يطور-البنية-التحتية-لنظام-الردع-النووي-في-عام-2023-1085436267.html

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