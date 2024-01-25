https://sputnikarabic.ae/20240125/فصائل-عراقية-تقول-إنها-هاجمت-ميناء-أسدود-الإسرائيلي-بطائرات-مسيرة-1085396495.html

فصائل عراقية تعلن مهاجمة ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيرة

فصائل عراقية تعلن مهاجمة ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيرة

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الخميس، أنها "هاجمت ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيرة فجر اليوم". 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T09:25+0000

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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان له، إنها "ستستمر في دكّ معاقل الأعداء من الاحتلال الإسرائيلي أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".وأعلنت الفصائل العراقية، أمس الأربعاء، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا ، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتأتي الهجمات بعدما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.وقال أوستن في بيان له، "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي) جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى مرتبطة بإيران في العراق". وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".

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العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي