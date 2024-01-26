https://sputnikarabic.ae/20240126/مدافع-روسية-توجه-ضربات-ليلية-على-أهداف-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-فيديو--1085424906.html
مدافع روسية توجه ضربات ليلية على أهداف أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
مدافع روسية توجه ضربات ليلية على أهداف أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بتدمير معدات عسكرية تابعة لنظام كييف وتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T07:33+0000
2024-01-26T07:33+0000
2024-01-26T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وتبين المشاهد عمليات تحضير مدفع هاوتزر استعدادا لقصف النقاط التابعة لقوات كييف على محور كوبيانسك، وكذلك توضح اللحظات الأولى لعمليات القصف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن القوات الروسية استهدفت بضربة قاسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 5 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.روسيا تطور أسرع طائرة مسيرة في منطقة العملية العسكرية
https://sputnikarabic.ae/20240126/جنود-روس-يرعبون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بـوحش-البحر-فيديو-1085423761.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مدافع روسية توجه ضربات ليلية على أهداف أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
07:33 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 07:49 GMT 26.01.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية بتدمير معدات عسكرية تابعة لنظام كييف وتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بواسطة مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور كوبيانسك.
وتبين المشاهد عمليات تحضير مدفع هاوتزر استعدادا لقصف النقاط التابعة لقوات كييف على محور كوبيانسك، وكذلك توضح اللحظات الأولى لعمليات القصف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن القوات الروسية استهدفت بضربة قاسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان ضمن نطاق العملية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 5 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 175 جنديا، ودبابتين، و5 مركبات، ومدفع من طراز "غياسينت-إس" و4 مدافع من طراز "غفوزديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.