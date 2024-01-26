https://sputnikarabic.ae/20240126/تي-80-الروسية-تتزود-بترقية-كاسر-الأمواجفيديو-1085425464.html

"تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديو

"تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديو

زودت دبابات "تي-80بي في إم" الروسية، المستخدمة في المنطقة العسكرية الخاصة، بأنظمة قمع الطائرات المسيرة الإلكترونية من طراز "فولناريز" (كاسر الأمواج). 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T07:44+0000

2024-01-26T07:44+0000

2024-01-26T07:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال قائد فرقة الدبابات الملقب بـ"كازاك" في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "مركباتنا مجهزة بحماية ديناميكية، بالإضافة إلى "كاسر الأمواج" - وهذا نظام حرب إلكتروني. يتم الآن استخدام الطائرات المسيرة FPV (المعززة بالواقع الافتراضي) بنشاط، سواء من جانبنا أو من جانب العدو، ومن حيث المبدأ، تساعدنا أنطمة "قاطع الأمواج". ومع ذلك، وفقا للقائد، هناك أيضا حالات عندما تضرب الدبابة الهدف، وتضطر للعودة "إلى المنزل" بأقصى سرعة.يذكر أن "كاسر الأمواج" هو نظام حرب إلكتروني معياري صغير يعمل بشكل فعال على تشويش إشارات التحكم للطائرات المسيرة، داخل دائرة نصف قطرها 600 متر. بمجرد دخول الطائرة المسيرة إلى نطاق النظام، تتوقف في الجو. من الممكن تركيب المجمع على أنواع مختلفة من المعدات: الدبابات ومركبات المشاة القتالية والمركبات المدرعة وما إلى ذلك. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240126/جنود-روس-يرعبون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بـوحش-البحر-فيديو-1085423761.html

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