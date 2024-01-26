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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240126/تي-80-الروسية-تتزود-بترقية-كاسر-الأمواجفيديو-1085425464.html
"تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديو
"تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديو
زودت دبابات "تي-80بي في إم" الروسية، المستخدمة في المنطقة العسكرية الخاصة، بأنظمة قمع الطائرات المسيرة الإلكترونية من طراز "فولناريز" (كاسر الأمواج). 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T07:44+0000
2024-01-26T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال قائد فرقة الدبابات الملقب بـ"كازاك" في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "مركباتنا مجهزة بحماية ديناميكية، بالإضافة إلى "كاسر الأمواج" - وهذا نظام حرب إلكتروني. يتم الآن استخدام الطائرات المسيرة FPV (المعززة بالواقع الافتراضي) بنشاط، سواء من جانبنا أو من جانب العدو، ومن حيث المبدأ، تساعدنا أنطمة "قاطع الأمواج". ومع ذلك، وفقا للقائد، هناك أيضا حالات عندما تضرب الدبابة الهدف، وتضطر للعودة "إلى المنزل" بأقصى سرعة.يذكر أن "كاسر الأمواج" هو نظام حرب إلكتروني معياري صغير يعمل بشكل فعال على تشويش إشارات التحكم للطائرات المسيرة، داخل دائرة نصف قطرها 600 متر. بمجرد دخول الطائرة المسيرة إلى نطاق النظام، تتوقف في الجو. من الممكن تركيب المجمع على أنواع مختلفة من المعدات: الدبابات ومركبات المشاة القتالية والمركبات المدرعة وما إلى ذلك. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240126/جنود-روس-يرعبون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بـوحش-البحر-فيديو-1085423761.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديو

07:44 GMT 26.01.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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زودت دبابات "تي-80بي في إم" الروسية، المستخدمة في المنطقة العسكرية الخاصة، بأنظمة قمع الطائرات المسيرة الإلكترونية من طراز "فولناريز" (كاسر الأمواج).
وقال قائد فرقة الدبابات الملقب بـ"كازاك" في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "مركباتنا مجهزة بحماية ديناميكية، بالإضافة إلى "كاسر الأمواج" - وهذا نظام حرب إلكتروني. يتم الآن استخدام الطائرات المسيرة FPV (المعززة بالواقع الافتراضي) بنشاط، سواء من جانبنا أو من جانب العدو، ومن حيث المبدأ، تساعدنا أنطمة "قاطع الأمواج". ومع ذلك، وفقا للقائد، هناك أيضا حالات عندما تضرب الدبابة الهدف، وتضطر للعودة "إلى المنزل" بأقصى سرعة.
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:58 GMT
يذكر أن "كاسر الأمواج" هو نظام حرب إلكتروني معياري صغير يعمل بشكل فعال على تشويش إشارات التحكم للطائرات المسيرة، داخل دائرة نصف قطرها 600 متر. بمجرد دخول الطائرة المسيرة إلى نطاق النظام، تتوقف في الجو. من الممكن تركيب المجمع على أنواع مختلفة من المعدات: الدبابات ومركبات المشاة القتالية والمركبات المدرعة وما إلى ذلك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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