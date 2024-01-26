https://sputnikarabic.ae/20240126/مركبة-الفضاء-اليابانية-تهبط-على-هدفها-القمري-لكن-رأسا-على-عقب-صور-وفيديو--1085427118.html
مركبة الفضاء اليابانية تهبط على هدفها القمري لكن "رأسا على عقب"... صور وفيديو
مركبة الفضاء اليابانية تهبط على هدفها القمري لكن "رأسا على عقب"... صور وفيديو
كشفت صورة جديدة نشرتها وكالة الفضاء اليابانية عن سبب مواجهة أول مركبة هبوط على سطح القمر لمشكلة في الشحن، على الرغم من قيامها بأدق هبوط في تاريخ القمر، إلا أن... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T08:38+0000
2024-01-26T08:38+0000
2024-01-26T08:39+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية، وصلت مركبة الهبوط "إس إل آي إم" إلى سطح القمر، يوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، مما يجعل اليابان الدولة الخامسة التي تهبط على سطح القمر. لكن المركبة توقفت بعد ثلاث ساعات من وصولها بسبب عطل غير معروف في خلاياها الشمسية.و كشفت صورة جديدة التقطها سورا – كيو" (وهو روبوت مرافق وانفصل من مركبة الهبوط أثناء هبوطه) عن مصدر المشكلة، وهو أن ضوء الشمس لا يصل إلى الخلايا الشمسية لسفينة الفضاء لأن المركبة مائلة بمقدار 90 درجة عما كانت عليه.رصد انفجار غريب ونادر على الشمس... فيديووكتبت وكالة الفضاء اليابانية في بيان على موقع "إكس"، يوم أمس الخميس: "لقد أثر خلل في المحرك الرئيسي على وضعية هبوط المركبة الفضائية، مما أدى إلى عدم قدرة الألواح الشمسية حاليًا على الشحن".اكتشاف علامة على اقتراب "نهاية العالم" في مدينة بريطانية والسلطات تستنفر... صور
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العالم, الفضاء, أخبار اليابان
العالم, الفضاء, أخبار اليابان
مركبة الفضاء اليابانية تهبط على هدفها القمري لكن "رأسا على عقب"... صور وفيديو
08:38 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 26.01.2024)
كشفت صورة جديدة نشرتها وكالة الفضاء اليابانية عن سبب مواجهة أول مركبة هبوط على سطح القمر لمشكلة في الشحن، على الرغم من قيامها بأدق هبوط في تاريخ القمر، إلا أن المركبة المنكوبة هبطت على مقدمتها.
ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية، وصلت مركبة الهبوط "إس إل آي إم" إلى سطح القمر، يوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، مما يجعل اليابان الدولة الخامسة التي تهبط على سطح القمر. لكن المركبة توقفت بعد ثلاث ساعات من وصولها بسبب عطل غير معروف في خلاياها الشمسية.
و كشفت صورة جديدة التقطها سورا – كيو" (وهو روبوت مرافق وانفصل من مركبة الهبوط أثناء هبوطه) عن مصدر المشكلة، وهو أن ضوء الشمس لا يصل إلى الخلايا الشمسية لسفينة الفضاء لأن المركبة مائلة بمقدار 90 درجة عما كانت عليه.
وكتبت وكالة الفضاء اليابانية في بيان على موقع "إكس"، يوم أمس الخميس: "لقد أثر خلل في المحرك الرئيسي على وضعية هبوط المركبة الفضائية، مما أدى إلى عدم قدرة الألواح الشمسية حاليًا على الشحن".