https://sputnikarabic.ae/20240126/يورغن-كلوب-يعلن-مغادرته-ليفربول-1085458934.html

يورغن كلوب يعلن مغادرته ليفربول

يورغن كلوب يعلن مغادرته ليفربول

كشف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، أنه قرر مغادرة النادي، وذلك في نهاية الموسم. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال كلوب (56 عاما) في مقابلة مع موقع ليفربول، إنه اتخذ القرار بسبب "نفاد طاقته"، وبعدما أدرك أن "موارده ليست بلا نهاية".وأشار إلى أنه يعتزم الحصول على إجازة لمدة عام على الأقل من الإدارة، مع حلول شهر مايو/ أيار المقبل، واعدا مشجعي ليفربول بأنه لن يدرب أبدا أي نادي إنجليزي آخر.ولفت كلوب إلى أنه اتخذ قرار مغادرته النادي، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما بدأت المناقشات مع النادي بشأن التعاقدات المحتملة للموسم المقبل.وقاد يورغن كلوب، فريق ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الأول، منذ 30 عاما في عام 2020، وإلى مجد دوري أبطال أوروبا في عام 2019، من بين 7 ألقاب خلال فترة وجوده في أنفيلد.ويتصدّر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، الشهر المقبل، ولا يزال يشارك في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.من ناحيتها، أشادت مجموعة "فينواي" الرياضية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتلك نادي ليفربول، بيورغن كلوب، وقالت إن "العمل سيبدأ فورا في البحث عن خليفته"، وفيما تشير تقارير إلى أن لاعب ليفربول الإسباني السابق، تشابي ألونسو، هو أقرب المرشحين.

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