https://sputnikarabic.ae/20240127/الاتحاد-الأوروبي-يتوقع-تنفيذا-فوريا-وكاملا-لقرار-العدل-الدولية-بشأن-غزة-1085468961.html
الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا فوريا وكاملا لقرار "العدل الدولية" بشأن غزة
الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا فوريا وكاملا لقرار "العدل الدولية" بشأن غزة
قال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ملزم للأطراف. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T10:00+0000
2024-01-27T10:00+0000
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وأصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بيانا مشتركا، بشأن قرار محكمة العدل الدولية، أكد أن الاتحاد "سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "صفا".وأوضح البيان أنه "يجب على جميع الأطراف الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية"، متوقعًا في الوقت ذاته تنفيذ القرار بشكل كامل وفوري وفعال.يذكر أن الولايات المتحدة تعارض دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تطالب بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين.وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا فوريا وكاملا لقرار "العدل الدولية" بشأن غزة
قال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ملزم للأطراف.
وأصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بيانا مشتركا، بشأن قرار محكمة العدل الدولية، أكد أن الاتحاد "سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة"، حسبما نقلت وكالة
"صفا".
وأوضح البيان أنه "يجب على جميع الأطراف الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية"، متوقعًا في الوقت ذاته تنفيذ القرار بشكل كامل وفوري وفعال.
يذكر أن الولايات المتحدة تعارض دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تطالب بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية
أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.