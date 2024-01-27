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https://sputnikarabic.ae/20240127/وزير-خارجية-إسرائيل-سنعمل-على-ضمان-عدم-وجود-دور-لـأونروا-في-اليوم-التالي-من-حرب-غزة-1085467285.html
وزير خارجية إسرائيل: سنعمل على ضمان عدم وجود دور لـ"أونروا" في اليوم التالي من حرب غزة
وزير خارجية إسرائيل: سنعمل على ضمان عدم وجود دور لـ"أونروا" في اليوم التالي من حرب غزة
رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، "بوقف الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات المالية لـ"أونروا" التي تعمل كذراع لحماس"، بحسب وصفها. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T09:29+0000
2024-01-27T09:29+0000
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وقال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، في تصريحات له، إن "أونروا تعمل على استدامة أزمة اللاجئين"، مؤكدًا العمل على ضمان عدم وجود دور لـ"أونروا" في اليوم التالي للحرب في غزة.وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها طردت عددا من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات في ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر الماضي.وذكرت الوكالة في بيان، أمس الجمعة، أن "السلطات الإسرائيلية زودت "أونروا" بمعلومات حول التورط المزعوم لعدد من موظفيها في الهجمات المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، علقت أمس الجمعه، مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الإدعاءات.وتقدم الأونروا خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.
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https://sputnikarabic.ae/20240123/الأونروا-570-ألف-شخص-في-قطاع-غزة-يواجهون-جوعا-كارثيا-1085315885.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

وزير خارجية إسرائيل: سنعمل على ضمان عدم وجود دور لـ"أونروا" في اليوم التالي من حرب غزة

09:29 GMT 27.01.2024
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، "بوقف الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات المالية لـ"أونروا" التي تعمل كذراع لحماس"، بحسب وصفها.
وقال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، في تصريحات له، إن "أونروا تعمل على استدامة أزمة اللاجئين"، مؤكدًا العمل على ضمان عدم وجود دور لـ"أونروا" في اليوم التالي للحرب في غزة.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها طردت عددا من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات في ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
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وذكرت الوكالة في بيان، أمس الجمعة، أن "السلطات الإسرائيلية زودت "أونروا" بمعلومات حول التورط المزعوم لعدد من موظفيها في الهجمات المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، علقت أمس الجمعه، مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الإدعاءات.
وتقدم الأونروا خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.
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