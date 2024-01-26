https://sputnikarabic.ae/20240126/البيت-الأبيض-لا-نرى-أي-علامات-لـإبادة-جماعية-في-عمليات-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1085457823.html

البيت الأبيض: لا نرى أي علامات لـ"إبادة جماعية" في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة

البيت الأبيض: لا نرى أي علامات لـ"إبادة جماعية" في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة

أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لا ترى علامات إبادة جماعية في عمليات القوات... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T19:52+0000

2024-01-26T19:52+0000

2024-01-26T19:52+0000

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وأوضح كيربي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لا نرى أي علامات على أن جنود الجيش الإسرائيلي يستيقظون كل يوم ويضعون أحذيتهم على الأرض، قائلين إن كل ما يفعلونه يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني. إنهم يسعون إلى تدمير التهديد الذي تشكله حماس".وأضاف كيربي: "هذا لا يعني أننا نبرر فقدان حياة بريئة واحدة على الأقل، والعدد المقبول من الضحايا المدنيين هو صفر، لكننا لم نر أي شيء يؤكد اتهامات جيش الدفاع الإسرائيلي بنوايا أو أعمال إبادة جماعية".وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية أقامتها جنوب أفريقيا تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات إلى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها.وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن اعتراف محكمة العدل الدولية بحجم معاناة السكان المدنيين في غزة، يجعل من المبرر إثارة قضية الإبادة الجماعية، وهذا ما يؤكد صحة موقف موسكو، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.وعلّقت زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، بالقول: "لقد اعترفت المحكمة، مؤقتا، بأن حجم معاناة السكان المدنيين في غزة يبرر إثارة مسألة الإبادة الجماعية، وهذا يؤكد مرة أخرى صحة موقف روسيا بشأن الحاجة إلى وضع حد فوري للعنف، وهو يقوم على قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا والأخلاق العالمية".وأشارت زاخاروفا إلى أن قرارات المحكمة الدولية بشأن الوضع في غزة، يحيي الالتزامات المترتبة على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20240126/الجزائر-تدعو-مجلس-الأمن-الدولي-للانعقاد-لتفعيل-حكم-محكمة-العدل-الدولية-1085453127.html

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