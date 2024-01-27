https://sputnikarabic.ae/20240127/البنتاغون-يرفض-التعليق-على-تقارير-اعتزام-أمريكا-نشر-أسلحة-نووية-في-بريطانيا-1085461344.html

البنتاغون يرفض التعليق على تقارير اعتزام أمريكا نشر أسلحة نووية في بريطانيا

البنتاغون يرفض التعليق على تقارير اعتزام أمريكا نشر أسلحة نووية في بريطانيا

رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، التعليق على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في المملكة... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T04:18+0000

2024-01-27T04:18+0000

2024-01-27T04:18+0000

البنتاغون الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

بريطانيا

اسلحة نووية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/11/1066514714_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_21a96cd87391a4a9792e703b34f1b858.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث لـ"سبوتنيك"، "سياسة الولايات المتحدة هي عدم تأكيد أو نفي وجود أو عدم وجود أسلحة نووية في أي مكان عام أو محدد". مضيفًا أن الولايات المتحدة "تقوم بشكل روتيني بتحديث منشآتها العسكرية في الدول الحليفة".وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت بأن الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية فى المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عامًا، بحسب وثائق للبنتاغون.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مدير قسم منع الانتشار ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف أن روسيا ترى الكثير من المؤشرات على أن الولايات المتحدة تفكر في إعادة الأسلحة النووية إلى الأراضي البريطانية من الناحية العملية.وقال يرماكوف، خلال لقاء مع الصحفيين الروس: "هناك أدلة كثيرة على أن مسالة عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية تتم دراستها من الناحية العملية".وأكد "من الواضح أن هذا (نشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة) سيصبح، بشكل واضح، ضربة أخرى للأمن والاستقرار الدوليين، وسيتطلب أيضًا مراعاته في عملية ضمان المصالح الدفاعية لروسيا".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إنه إذا حدث ذلك، سنتعامل معه على أنه تصعيد، سيؤدي إلى العكس تماماً من تحقيق المهمة الأساسية والمتمثلة في إزالة جميع الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا".وحصلت القوات الجوية الأمريكية على تمويل بقيمة 50 مليون دولار، من أجل توسيع حضورها في قاعدة عسكرية أمريكية داخل الأراضي البريطانية، تمهيدا لنقل صواريخ نووية، تفاعلا مع تطورات الحرب في أوكرانيا.وحسب ما جاء في ميزانية القوات الجوية الأمريكية، فإن هذه الميزانية مخصصة لتشييد مكان لإيواء 144 جنديا في القاعدة الجوية العسكرية "لاكين هيث"، وهي قاعدة أمريكية تقع شمال شرق لندن، وتضع فيها القوات الجوية الأمريكية عددا من طائرات "إف-35" المتطورة.هذه الخطوة أثارت كثيرا من الجدل في بريطانيا؛ كونها أول خطوة من نوعها منذ عام 2008 عندما سحبت الولايات المتحدة كل صواريخها النووية، كما وصفتها روسيا بالخطوة الاستفزازية التي سترد عليها بالطريقة المناسبة.

https://sputnikarabic.ae/20240127/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-ضربة-ضد-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-في-اليمن-1085461199.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, بريطانيا, اسلحة نووية