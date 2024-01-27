https://sputnikarabic.ae/20240127/الخارجية-الألمانية-نتحمل-كامل-المسؤولية-عن-حصار-لينينغراد-1085471033.html

الخارجية الألمانية: نتحمل كامل المسؤولية عن حصار لينينغراد

الخارجية الألمانية: نتحمل كامل المسؤولية عن حصار لينينغراد

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن ألمانيا تتحمل كامل المسؤولية التاريخية عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الألمانية خلال حصار لينينغراد. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

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وأضافت الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي، أن "ألمانيا ملتزمة بالحفاظ على ذكرى أهوال جرائم الحرب التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية وتعترف بمسؤوليتها التاريخية عن الجرائم التي ارتكبها "الفيرماخت" الألماني في لينينغراد".ووفقا للخارجية الألمانية: "يتم التأكيد أن كل هذه الأحداث تتم على أساس "لفتة إنسانية" لتحديث "مستشفى المحاربين القدامى" في سانت بطرسبورغ، والتي تم اعتمادها في عام 2019. وأضاف البيان أن "ألمانيا تلتزم بمسؤوليتها التاريخية وتواصل هذه الإجراءات".وقد أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبورغ، في وقت سابق، أن حصار لينينغراد (إبان الحرب العالمية الثانية) يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي.وكانت محكمة نورمبرغ العسكرية، التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم الحرب آنذاك، قد أكدت وقائع الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها الفاشيون الألمان بحق سكان لينينغراد، مرفقة بوثائق عديدة.يُذكر أن ألمانيا النازية شنت، في 22 يونيو/ حزيران 1941، هجومًا مفاجئًا دون إعلان مسبق على الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى مقتل ملايين من المدنيين السوفييت. ويُذكر أيضًا، أنه في الـ 9 من أيار/مايو عام 1945، وقعت ألمانيا النازية معاهدة الاستسلام.

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