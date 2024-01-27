https://sputnikarabic.ae/20240127/الخارجية-الألمانية-نتحمل-كامل-المسؤولية-عن-حصار-لينينغراد-1085471033.html
الخارجية الألمانية: نتحمل كامل المسؤولية عن حصار لينينغراد
الخارجية الألمانية: نتحمل كامل المسؤولية عن حصار لينينغراد
ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن ألمانيا تتحمل كامل المسؤولية التاريخية عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الألمانية خلال حصار لينينغراد. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T11:10+0000
2024-01-27T11:10+0000
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وأضافت الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي، أن "ألمانيا ملتزمة بالحفاظ على ذكرى أهوال جرائم الحرب التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية وتعترف بمسؤوليتها التاريخية عن الجرائم التي ارتكبها "الفيرماخت" الألماني في لينينغراد".ووفقا للخارجية الألمانية: "يتم التأكيد أن كل هذه الأحداث تتم على أساس "لفتة إنسانية" لتحديث "مستشفى المحاربين القدامى" في سانت بطرسبورغ، والتي تم اعتمادها في عام 2019. وأضاف البيان أن "ألمانيا تلتزم بمسؤوليتها التاريخية وتواصل هذه الإجراءات".وقد أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبورغ، في وقت سابق، أن حصار لينينغراد (إبان الحرب العالمية الثانية) يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي.وكانت محكمة نورمبرغ العسكرية، التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم الحرب آنذاك، قد أكدت وقائع الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها الفاشيون الألمان بحق سكان لينينغراد، مرفقة بوثائق عديدة.يُذكر أن ألمانيا النازية شنت، في 22 يونيو/ حزيران 1941، هجومًا مفاجئًا دون إعلان مسبق على الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى مقتل ملايين من المدنيين السوفييت. ويُذكر أيضًا، أنه في الـ 9 من أيار/مايو عام 1945، وقعت ألمانيا النازية معاهدة الاستسلام.
https://sputnikarabic.ae/20240126/بوتين-الجيل-المنتصر-على-النازية-ومن-نجوا-من-حصار-لينينغراد-سيظلون-مثالًا-أخلاقيًا-لشعبنا-1085459909.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
الخارجية الألمانية: نتحمل كامل المسؤولية عن حصار لينينغراد
ذكرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن ألمانيا تتحمل كامل المسؤولية التاريخية عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الألمانية خلال حصار لينينغراد.
وأضافت الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي، أن "ألمانيا ملتزمة بالحفاظ على ذكرى أهوال جرائم الحرب التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية وتعترف بمسؤوليتها التاريخية عن الجرائم التي ارتكبها "الفيرماخت" الألماني في لينينغراد".
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ألمانيا على تسهيل تنظيم لقاءات بين ممثلي الشباب والناجين من الحصار في سانت بطرسبورغ. وتؤكد وزارة الخارجية أنه يجب الحفاظ على ذكرى الحصار ونقلها إلى الأجيال الشابة.
ووفقا للخارجية الألمانية: "يتم التأكيد أن كل هذه الأحداث تتم على أساس "لفتة إنسانية" لتحديث "مستشفى المحاربين القدامى" في سانت بطرسبورغ، والتي تم اعتمادها في عام 2019. وأضاف البيان أن "ألمانيا تلتزم بمسؤوليتها التاريخية وتواصل هذه الإجراءات".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن جيل الأشخاص الذين هزموا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون دائمًا مثالًا أخلاقيًا للمواطنين الروس.
وقال بوتين، خلال حفل إطلاق عملية بناء كاسحة الجليد النووية "لينينغراد": "إن حياة ووحدة وتماسك جيل المنتصرين ستكون دائمًا مثالًا أخلاقيًا عظيمًا لنا، وفي النضال من أجل السيادة والحرية والوطن، سيكونون مثالًا جيدًا سواء في العمل أو في المعركة".
وقد أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبورغ، في وقت سابق، أن حصار لينينغراد (
إبان الحرب العالمية الثانية) يعد جريمة حرب
وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي.
وكانت محكمة نورمبرغ العسكرية، التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم الحرب آنذاك، قد أكدت وقائع الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها الفاشيون الألمان بحق سكان لينينغراد، مرفقة بوثائق عديدة.
يُذكر أن ألمانيا النازية شنت، في 22 يونيو/ حزيران 1941، هجومًا مفاجئًا دون إعلان مسبق على الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى مقتل ملايين من المدنيين السوفييت. ويُذكر أيضًا، أنه في الـ 9 من أيار/مايو عام 1945، وقعت ألمانيا النازية معاهدة الاستسلام.