https://sputnikarabic.ae/20240127/الخارجية-الأمريكية-توافق-على-إمكانية-بيع-مقاتلات-إف-16-إلى-تركيا-وإف-35-إلى-اليونان-1085461005.html

الخارجية الأمريكية توافق على إمكانية بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا وإف-35 إلى اليونان

الخارجية الأمريكية توافق على إمكانية بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا وإف-35 إلى اليونان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية الأمريكية، وافقت على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" والمعدات المرتبطة بها، إلى تركيا مقابل... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T02:57+0000

2024-01-27T02:57+0000

2024-01-27T02:57+0000

إف-16

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

اليونان

إف-35-بي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072929205_309:0:3865:2000_1920x0_80_0_0_8ba61aad12dfc1d3d95e70f50ed63470.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال "البنتاغون" في بيان له، "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية أجنبية محتملة لجمهورية تركيا لطائرات إف-16 ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 23 مليار دولار".من جانب آخر، أعلن "البنتاغون" أن الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات "إف-35" إلى اليونان بحوالي 8.6 مليار دولار.وفي وقت سابق، السبت، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بين كاردين الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة إلى تركيا، وذلك بعد موافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال كاردين في بيان له، "أشيد بالبرلمان التركي لتصويته المهم لصالح الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وبالرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان لتوقيعه عليه".والخميس الماضي، بعث البيت الأبيض برسالة لأعضاء الكونغرس الأمريكي يحثهم فيها للموافقة على بيع صفقة طائرات من طراز " إف-16 " ومعدات تحديث لتركيا بقيمة 20 مليار دولار.يشار إلى أن أغلبية أعضاء البرلمان التركي صادقت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.ووافقت السويد، باعتبارها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، خلال المفاوضات مع الرئيس التركي، أنه مقابل التصديق على طلبها الانضمام للناتو، ستقوم بالمساعدة في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.وفي الوقت نفسه، كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد صرح بأن مسألتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض".وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار 2022، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ فيما ترى الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للحلف هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأصبحت فنلندا العضو 31 بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في 4 أبريل/ نيسان 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240125/تركيا-توافق-على-انضمام-السويد-لحلف-الناتو-1085418420.html

الولايات المتحدة الأمريكية

اليونان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إف-16, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اليونان, إف-35-بي, العالم