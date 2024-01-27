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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240127/المشاهد-الأولى-لاستخدام-مدفع-الهاون-نونا-إم1-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1085462009.html
المشاهد الأولى لاستخدام مدفع الهاون "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
المشاهد الأولى لاستخدام مدفع الهاون "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اللقطات الأولى لاستخدام مدفع الهاون من عيار 120 ملم 2بي23 "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T06:03+0000
2024-01-27T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تستخدم الوحدات الروسية قذائف هاون جديدة من طراز 2بي23 "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتم نشر لقطات تعرض عمل طاقم المدفع في اتجاه كوبيانسك عبر قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.ويبلغ وزن المدفع 420 كيلوغراما وخلال السير، يصل وزنه إلى 514 كيلوغلراما. أما معدل إطلاق النار، فيصل إلى 8-10 طلقات في الدقيقة، يبلغ المدى الفعال للغم شديد الانفجار 7200 متر، ومدى المقذوف هو 8800 متر وعند استخدام الذخيرة النشطة، يبلغ مداه ما يصل إلى 12800 متر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
https://sputnikarabic.ae/20240127/انفجار-مدفع-ذاتي-الحركة-بريطاني-أثناء-إطلاق-القوات-الأوكرانية-النار-فيديو-1085461734.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

المشاهد الأولى لاستخدام مدفع الهاون "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

06:03 GMT 27.01.2024
© Sputnik . Oleg Smyslov / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "نونا-إس"، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© Sputnik . Oleg Smyslov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اللقطات الأولى لاستخدام مدفع الهاون من عيار 120 ملم 2بي23 "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تستخدم الوحدات الروسية قذائف هاون جديدة من طراز 2بي23 "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتم نشر لقطات تعرض عمل طاقم المدفع في اتجاه كوبيانسك عبر قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
مدفع هاوتزر الروسي يستهدف نقاط تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجار مدفع ذاتي الحركة بريطاني أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار... فيديو
05:29 GMT
ويبلغ وزن المدفع 420 كيلوغراما وخلال السير، يصل وزنه إلى 514 كيلوغلراما. أما معدل إطلاق النار، فيصل إلى 8-10 طلقات في الدقيقة، يبلغ المدى الفعال للغم شديد الانفجار 7200 متر، ومدى المقذوف هو 8800 متر وعند استخدام الذخيرة النشطة، يبلغ مداه ما يصل إلى 12800 متر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
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