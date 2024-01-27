https://sputnikarabic.ae/20240127/المشاهد-الأولى-لاستخدام-مدفع-الهاون-نونا-إم1-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1085462009.html
المشاهد الأولى لاستخدام مدفع الهاون "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
المشاهد الأولى لاستخدام مدفع الهاون "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اللقطات الأولى لاستخدام مدفع الهاون من عيار 120 ملم 2بي23 "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T06:03+0000
2024-01-27T06:03+0000
2024-01-27T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تستخدم الوحدات الروسية قذائف هاون جديدة من طراز 2بي23 "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتم نشر لقطات تعرض عمل طاقم المدفع في اتجاه كوبيانسك عبر قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.ويبلغ وزن المدفع 420 كيلوغراما وخلال السير، يصل وزنه إلى 514 كيلوغلراما. أما معدل إطلاق النار، فيصل إلى 8-10 طلقات في الدقيقة، يبلغ المدى الفعال للغم شديد الانفجار 7200 متر، ومدى المقذوف هو 8800 متر وعند استخدام الذخيرة النشطة، يبلغ مداه ما يصل إلى 12800 متر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
https://sputnikarabic.ae/20240127/انفجار-مدفع-ذاتي-الحركة-بريطاني-أثناء-إطلاق-القوات-الأوكرانية-النار-فيديو-1085461734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المشاهد الأولى لاستخدام مدفع الهاون "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اللقطات الأولى لاستخدام مدفع الهاون من عيار 120 ملم 2بي23 "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تستخدم الوحدات الروسية قذائف هاون جديدة من طراز 2بي23 "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتم نشر لقطات تعرض عمل طاقم المدفع في اتجاه كوبيانسك عبر قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
ويبلغ وزن المدفع 420 كيلوغراما وخلال السير، يصل وزنه إلى 514 كيلوغلراما. أما معدل إطلاق النار، فيصل إلى 8-10 طلقات في الدقيقة، يبلغ المدى الفعال للغم شديد الانفجار 7200 متر، ومدى المقذوف هو 8800 متر وعند استخدام الذخيرة النشطة، يبلغ مداه ما يصل إلى 12800 متر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.