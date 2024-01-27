https://sputnikarabic.ae/20240127/انفجار-مدفع-ذاتي-الحركة-بريطاني-أثناء-إطلاق-القوات-الأوكرانية-النار-فيديو-1085461734.html
انفجار مدفع ذاتي الحركة بريطاني أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار... فيديو
انفجار مدفع ذاتي الحركة بريطاني أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار... فيديو
نُشر مقطع فيديو لانفجار مدفع بريطاني ذاتي الحركة من طراز "أس-90" أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار، حيث انفجرت سبطانة المدفع الهاوتزر من عيار 155 ملم. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T05:29+0000
2024-01-27T05:29+0000
2024-01-27T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه" أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحادثة، هو تآكل السبطانة وسوء صيانة المدفع واستخدام ذخيرة منخفضة الجودة.وتحدث حوادث مماثلة في وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل متزايد، ويأتي ذلك بسبب قدم المعدات ونقص الأفراد المؤهلين واستنفاد القذائف. ولذلك يضطر الجيش الأوكراني إلى إطلاق قذائف الدخان الفارغة من أجل محاكاة الاستعداد القتالي على الأقل.وقد تبيّن أن للمدافع ذاتية الحركة البريطانية "أس-90" ونظيراتها البولندية "كراب" على الجبهة الأوكرانية لها عمومًا مصير لا تحسد عليها.وغالبا ما يتم ضرب هذه المدافع بالطائرات المسيرة الروسية "لانتسيت" وطائرات "FPV" (المعززة بالواقع الافتراضي)، مما أثبت أن المدافع ذاتية الدفع هذه سيئة الحماية وأنها أهداف سهلة وقد دُمر معظمها، أما الباقي، فيدمر "نفسه بنفسه" إما بسبب سوء الاستخدام أو سوء الصيانة من قبل القوات الأوكرانية.من نجا من "الإعصار المدمر" في بوغدانوفكا لن يرحمه "النفق" في أفدييفكا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240126/جنود-روس-يرعبون-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بـوحش-البحر-فيديو-1085423761.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
انفجار مدفع ذاتي الحركة بريطاني أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار... فيديو
05:29 GMT 27.01.2024 (تم التحديث: 05:30 GMT 27.01.2024)
نُشر مقطع فيديو لانفجار مدفع بريطاني ذاتي الحركة من طراز "أس-90" أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار، حيث انفجرت سبطانة المدفع الهاوتزر من عيار 155 ملم.
وذكرت صحيفة
"روسكويه أوروجيه" أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحادثة، هو تآكل السبطانة وسوء صيانة المدفع واستخدام ذخيرة منخفضة الجودة.
وتحدث حوادث مماثلة في وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل متزايد، ويأتي ذلك بسبب قدم المعدات ونقص الأفراد المؤهلين واستنفاد القذائف. ولذلك يضطر الجيش الأوكراني إلى إطلاق قذائف الدخان الفارغة من أجل محاكاة الاستعداد القتالي على الأقل.
وقد تبيّن أن للمدافع ذاتية الحركة البريطانية "أس-90" ونظيراتها البولندية "كراب" على الجبهة الأوكرانية لها عمومًا مصير لا تحسد عليها.
وغالبا ما يتم ضرب هذه المدافع بالطائرات المسيرة الروسية "لانتسيت" وطائرات "FPV" (المعززة بالواقع الافتراضي)، مما أثبت أن المدافع ذاتية الدفع هذه سيئة الحماية وأنها أهداف سهلة وقد دُمر معظمها، أما الباقي، فيدمر "نفسه بنفسه" إما بسبب سوء الاستخدام أو سوء الصيانة من قبل القوات الأوكرانية.