عربي
https://sputnikarabic.ae/20240127/بوتين-الآثار-السوفيتية-تهدم-ممن-يتخلون-عن-أسلافهم-ونحن-لن-نستسلم-أبدا-1085482940.html
بوتين: الآثار السوفيتية تهدم ممن يتخلون عن أسلافهم ونحن لن نستسلم أبدا
بوتين: الآثار السوفيتية تهدم ممن يتخلون عن أسلافهم ونحن لن نستسلم أبدا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال حفل مخصص للذكرى 80 لتحرير لينينغراد من الحصار النازي إن الانتقاميين في أوكرانيا ودول البلطيق والدول... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T17:31+0000
2024-01-27T17:31+0000
فلاديمير بوتين
العالم
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085482462_0:40:768:472_1920x0_80_0_0_24f697798b073f50e970543a67cd9c2b.jpg
وأوضح بوتين: "يزعجهم التاريخ الحقيقي، وهم لا يستفيدون من القصة الحقيقية، ومن هنا جاءت المحاولات المستمرة لتشويه أسباب الحرب العالمية الثانية ومسارها ونتائجها، وتمجيد القتلة والافتراء على الأبطال، إنهم يكذبون بشكل صارخ، في غضب عاجز يهدمون الآثار لأولئك الذين حرروا الكوكب من النازية، وبالتالي يتخلون عن أسلافهم، وهذه أيضا جريمة أخرى".وشدد بوتين: "لن نخون أبدا ذكرى وإنجاز آبائنا وأجدادنا، ولن ننسى أبدا طريقهم القرباني إلى نصر عظيم".استمر حصار لينينغراد، الذي بدأ في 8 سبتمبر/ أيلول 1941، ما يقرب من 900 يوم، والطريق الوحيد "طريق الحياة" التي كان يتم تسليم الطعام إلى المدينة عبره، كان يمر على جليد بحيرة لادوجا. وتم كسر الحصار في 18 يناير/ كانون الثاني 1943، ولكن قبل رفعه بالكامل في 27 يناير 1944، كان على لينينغراد الانتظار لمدة عام آخر.في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، اعترفت محكمة مدينة سانت بطرسبورغ بأفعال النازيين في أثناء حصار لينينغراد كجريمة حرب وإبادة جماعية للشعب السوفيتي. وبحسب المواد التي جمعها مكتب المدعي العام للمدينة فإن عدد ضحايا حصار لينينغراد بلغ 1مليونا و93 ألفا و842 شخصا على الأقل. ويقدر مكتب المدعي العام الأضرار التي سببها النازيون وشركاؤهم في لينينغراد وسكانها بنحو 35.3 تريليون روبل بسعر الصرف الحالي.وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إكليلا من الزهور على نصب "الوطن الأم" في مقبرة بيسكاريفسكوي خلال زيارته لمدينة سان بطرسبورغ، بمناسبة الذكرى الـ80 لفك الحصار الفاشي عن مدينة لينينغراد.وتوضح المشاهد مراسيم وضع الزهور من قبل الرئيس الروسي بمناسبة الذكرى الـ80 لفك الحصار الفاشي عن مدينة لينينغراد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن جيل الأشخاص الذين هزموا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون دائمًا مثالًا أخلاقيًا للمواطنين الروس.
https://sputnikarabic.ae/20240127/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-لا-تريدان-الحرب-ونحن-منفتحون-على-أي-خطوات-ودية-1085480878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085482462_43:0:726:512_1920x0_80_0_0_9db1cf820ad78b598b99b3ec3e30f895.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين: الآثار السوفيتية تهدم ممن يتخلون عن أسلافهم ونحن لن نستسلم أبدا

17:31 GMT 27.01.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVAالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري للمدنيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى، بالقرب من قرية زايتسيفو، منطقة لينينغراد، 27 يناير 2024،
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري للمدنيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى، بالقرب من قرية زايتسيفو، منطقة لينينغراد، 27 يناير 2024، - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال حفل مخصص للذكرى 80 لتحرير لينينغراد من الحصار النازي إن الانتقاميين في أوكرانيا ودول البلطيق والدول الأوروبية يزعجهم التاريخ الحقيقي، فهم يحاولون هدم الآثار للجنود السوفييت والتخلي عن أسلافهم، في حين أن روسيا لن تخون أبدا ذكرى وإنجاز الآباء والأجداد.
وأوضح بوتين: "يزعجهم التاريخ الحقيقي، وهم لا يستفيدون من القصة الحقيقية، ومن هنا جاءت المحاولات المستمرة لتشويه أسباب الحرب العالمية الثانية ومسارها ونتائجها، وتمجيد القتلة والافتراء على الأبطال، إنهم يكذبون بشكل صارخ، في غضب عاجز يهدمون الآثار لأولئك الذين حرروا الكوكب من النازية، وبالتالي يتخلون عن أسلافهم، وهذه أيضا جريمة أخرى".
وشدد بوتين: "لن نخون أبدا ذكرى وإنجاز آبائنا وأجدادنا، ولن ننسى أبدا طريقهم القرباني إلى نصر عظيم".

وأشار بوتين إلى أن كل شخص لديه أقارب قاتلوا في المقدمة أو عملوا في الصفوف الخلفية. ووفقا له، فإن تفانيهم وتضامنهم، وحبهم للوطن الأم "أعطى احتياطيا من القوة الروحية والأخلاقية لأجيال عديدة قادمة".

استمر حصار لينينغراد، الذي بدأ في 8 سبتمبر/ أيلول 1941، ما يقرب من 900 يوم، والطريق الوحيد "طريق الحياة" التي كان يتم تسليم الطعام إلى المدينة عبره، كان يمر على جليد بحيرة لادوجا. وتم كسر الحصار في 18 يناير/ كانون الثاني 1943، ولكن قبل رفعه بالكامل في 27 يناير 1944، كان على لينينغراد الانتظار لمدة عام آخر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يصلان لحضور حفل افتتاح نصب تذكاري للمدنيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، منطقة لينينغراد، في 27 يناير 2024، - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا لا تريدان الحرب ونحن منفتحون على أي خطوات ودية
16:49 GMT
في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، اعترفت محكمة مدينة سانت بطرسبورغ بأفعال النازيين في أثناء حصار لينينغراد كجريمة حرب وإبادة جماعية للشعب السوفيتي. وبحسب المواد التي جمعها مكتب المدعي العام للمدينة فإن عدد ضحايا حصار لينينغراد بلغ 1مليونا و93 ألفا و842 شخصا على الأقل. ويقدر مكتب المدعي العام الأضرار التي سببها النازيون وشركاؤهم في لينينغراد وسكانها بنحو 35.3 تريليون روبل بسعر الصرف الحالي.
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إكليلا من الزهور على نصب "الوطن الأم" في مقبرة بيسكاريفسكوي خلال زيارته لمدينة سان بطرسبورغ، بمناسبة الذكرى الـ80 لفك الحصار الفاشي عن مدينة لينينغراد.
وتوضح المشاهد مراسيم وضع الزهور من قبل الرئيس الروسي بمناسبة الذكرى الـ80 لفك الحصار الفاشي عن مدينة لينينغراد.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن جيل الأشخاص الذين هزموا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون دائمًا مثالًا أخلاقيًا للمواطنين الروس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصير الرهائن مرتبط بإبرام هدنة طويلة في غزة... صور وفيديو14:21 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:34 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала