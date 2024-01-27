https://sputnikarabic.ae/20240127/بوتين-الآثار-السوفيتية-تهدم-ممن-يتخلون-عن-أسلافهم-ونحن-لن-نستسلم-أبدا-1085482940.html

بوتين: الآثار السوفيتية تهدم ممن يتخلون عن أسلافهم ونحن لن نستسلم أبدا

بوتين: الآثار السوفيتية تهدم ممن يتخلون عن أسلافهم ونحن لن نستسلم أبدا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال حفل مخصص للذكرى 80 لتحرير لينينغراد من الحصار النازي إن الانتقاميين في أوكرانيا ودول البلطيق والدول... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T17:31+0000

2024-01-27T17:31+0000

2024-01-27T17:31+0000

فلاديمير بوتين

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أخبار بيلاروسيا اليوم

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وأوضح بوتين: "يزعجهم التاريخ الحقيقي، وهم لا يستفيدون من القصة الحقيقية، ومن هنا جاءت المحاولات المستمرة لتشويه أسباب الحرب العالمية الثانية ومسارها ونتائجها، وتمجيد القتلة والافتراء على الأبطال، إنهم يكذبون بشكل صارخ، في غضب عاجز يهدمون الآثار لأولئك الذين حرروا الكوكب من النازية، وبالتالي يتخلون عن أسلافهم، وهذه أيضا جريمة أخرى".وشدد بوتين: "لن نخون أبدا ذكرى وإنجاز آبائنا وأجدادنا، ولن ننسى أبدا طريقهم القرباني إلى نصر عظيم".استمر حصار لينينغراد، الذي بدأ في 8 سبتمبر/ أيلول 1941، ما يقرب من 900 يوم، والطريق الوحيد "طريق الحياة" التي كان يتم تسليم الطعام إلى المدينة عبره، كان يمر على جليد بحيرة لادوجا. وتم كسر الحصار في 18 يناير/ كانون الثاني 1943، ولكن قبل رفعه بالكامل في 27 يناير 1944، كان على لينينغراد الانتظار لمدة عام آخر.في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، اعترفت محكمة مدينة سانت بطرسبورغ بأفعال النازيين في أثناء حصار لينينغراد كجريمة حرب وإبادة جماعية للشعب السوفيتي. وبحسب المواد التي جمعها مكتب المدعي العام للمدينة فإن عدد ضحايا حصار لينينغراد بلغ 1مليونا و93 ألفا و842 شخصا على الأقل. ويقدر مكتب المدعي العام الأضرار التي سببها النازيون وشركاؤهم في لينينغراد وسكانها بنحو 35.3 تريليون روبل بسعر الصرف الحالي.وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إكليلا من الزهور على نصب "الوطن الأم" في مقبرة بيسكاريفسكوي خلال زيارته لمدينة سان بطرسبورغ، بمناسبة الذكرى الـ80 لفك الحصار الفاشي عن مدينة لينينغراد.وتوضح المشاهد مراسيم وضع الزهور من قبل الرئيس الروسي بمناسبة الذكرى الـ80 لفك الحصار الفاشي عن مدينة لينينغراد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن جيل الأشخاص الذين هزموا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون دائمًا مثالًا أخلاقيًا للمواطنين الروس.

https://sputnikarabic.ae/20240127/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-لا-تريدان-الحرب-ونحن-منفتحون-على-أي-خطوات-ودية-1085480878.html

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فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم