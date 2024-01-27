https://sputnikarabic.ae/20240127/لوكاشينكو-روسيا-وبيلاروسيا-لا-تريدان-الحرب-ونحن-منفتحون-على-أي-خطوات-ودية-1085480878.html

لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا لا تريدان الحرب ونحن منفتحون على أي خطوات ودية

لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا لا تريدان الحرب ونحن منفتحون على أي خطوات ودية

صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال افتتاح نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى، مع الرئيس... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T16:49+0000

2024-01-27T16:49+0000

2024-01-27T16:56+0000

فلاديمير بوتين

ألكسندر لوكاشينكو

روسيا

العالم

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وأوضح لوكاشينكو: "مينسك وموسكو لا تريدان الحرب، وعلى الرغم من أنهما يواجهان مجددا، معضلة في أحقية الحياة للحضارة السلافية الشرقية، إلا أنهما منفتحان على أي خطوات ودية تجاه ذلك".وأشار لوكاشينكو إلى أهمية الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى: "هذه الحقيقة توضح عمق السقوط الأخلاقي والمعنوي لأولئك الذين انضموا إلى راية ألمانيا النازية. وهذا أمر يعود بظله الأسود على العديد من دول أوروبا الغربية، هذه هي حقيقتنا ونحن لا نتحدث عن العداء مع شعوبهم. فإننا ورثة المنتصرين، نعارض أيديولوجية النازية، التي عانى منها الألمان والفرنسيون والكثير من الدول الأخرى. واعتبر بوتين أن العدوان الذي تواجهه روسيا حاليًا يثبت أن النازية هُزمت ولكن لم يتم القضاء عليها نهائيًا مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن جيل الأشخاص الذين هزموا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون دائمًا مثالًا أخلاقيًا للمواطنين الروس.موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال حفل إطلاق عملية بناء كاسحة الجليد النووية "لينينغراد": "إن حياة ووحدة وتماسك جيل المنتصرين ستكون دائمًا مثالًا أخلاقيًا عظيمًا لنا، وفي النضال من أجل السيادة والحرية والوطن، سيكونون مثالًا جيدًا سواء في العمل أو في المعركة".وقد أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبورغ، في وقت سابق، أن حصار لينينغراد (إبان الحرب العالمية الثانية) يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي.اقرأ أيضا: الخارجية الألمانية: نتحمل كامل المسؤولية عن حصار لينينغراداقرأ أيضا: وزير الدفاع الألماني: لسنا جاهزين لمواجهة روسيا

https://sputnikarabic.ae/20240127/بوتين-يضع-إكليلا-من-الزهور-على-نصب-الوطن-الأم-فيديو-1085475962.html

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فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو, روسيا, العالم