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جنرال إسرائيلي سابق: علينا احتلال رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا

جنرال إسرائيلي سابق: علينا احتلال رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا

طالب جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، باحتلال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والسيطرة على محور فيلادلفيا الواقع على الحدود مع مصر. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T18:06+0000

2024-01-27T18:06+0000

2024-01-27T18:06+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن قائد المنطقة الشمالية السابق في الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي شامني، أنه على جيش بلاده احتلال مدينة رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا.وأشار الجنرال شامني أن هناك تخوفا مصريا من دفع الجيش الإسرائيلي للاجئين الفلسطينيين نحو شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما يتعين على الجيش إيجاد طريقة لذلك الأمر، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن أنغلمان يجري تحقيقا في ممارسات وسلوك جهازي الشرطة والشاباك قبل قيام عملية "طوفان الأقصى"، فيما انتقدت مصادر عسكرية وأمنية قرر مراقب الدولة، وطالبوه بالتحقيق في هذه الممارسات ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول فقط.وشددت المصادر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على أن مثل هذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى تحقيق متحيز وخاطئ.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240127/إسرائيل-تدعو-الأمم-المتحدة-إلى-إقالة-مسؤولي-الأونروا-وفتح-تحقيق-شفاف-1085480416.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس