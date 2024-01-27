https://sputnikarabic.ae/20240127/مراقب-الدولة-الإسرائيلي-يجري-تحقيقا-في-سلوك-الشاباك-والشرطة-قبل-وبعد-طوفان-الأقصى-1085482264.html

مراقب الدولة الإسرائيلي يجري تحقيقا في سلوك "الشاباك" والشرطة قبل وبعد "طوفان الأقصى"

مراقب الدولة الإسرائيلي يجري تحقيقا في سلوك "الشاباك" والشرطة قبل وبعد "طوفان الأقصى"

يجري مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، تحقيقا في سلوك جهازي "الشاباك" والشرطة الإسرائيليين قبل وبعد عملية "طوفان الأقصى"، التي اندلعت في السابع من... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T17:02+0000

2024-01-27T17:02+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن أنغلمان يجري تحقيقا في ممارسات وسلوك جهازي الشرطة والشاباك قبل قيام عملية "طوفان الأقصى"، فيما انتقدت مصادر عسكرية وأمنية قرر مراقب الدولة، وطالبوه بالتحقيق في هذه الممارسات ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول فقط.وشددت المصادر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على أن مثل هذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى تحقيق متحيز وخاطئ.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240127/إسرائيل-تدعو-الأمم-المتحدة-إلى-إقالة-مسؤولي-الأونروا-وفتح-تحقيق-شفاف-1085480416.html

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار