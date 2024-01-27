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https://sputnikarabic.ae/20240127/سماع-الماضي-علم-النفس-الصوتي-يكشف-أسرار-حرم-يوناني-قديم-1085479894.html
"سماع الماضي"... علم النفس الصوتي يكشف أسرار حرم يوناني قديم
"سماع الماضي"... علم النفس الصوتي يكشف أسرار حرم يوناني قديم
توصلت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين، أن استكشاف حركة الصوت داخل المواقع الأثرية يمكن أن يوفر أدلة قيمة حول بنية وتنظيم المجتمعات القديمة. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T15:54+0000
2024-01-27T15:54+0000
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علوم
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وحتى وقت قريب، اعتمد علماء الآثار بشكل أساسي على الملاحظات البصرية في مواقع الآثار القديمة لكشف الأسرار التاريخية، ومع ذلك، فقد أدخلت التطورات الحديثة تقنيات جديدة، مما مكّن الباحثين من استخدام الحواس المختلفة لاستكشاف أكثر تنوعًا لهذه المواقع الأثرية، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تيك دايلي".استخدمت باميلا جوردان من جامعة أمستردام هذه التقنية للحصول على رؤية أكبر حول كيفية استخدام الزوار القدامى لمعبد يوناني قديم، أي باستخدام "الصوتيات النفسية"، التي تدرس كيفية إدراك البشر للأصوات.في الدراسة، استخدمت جوردان وفريقها علم الصوت النفسي في الحرم القديم لزيوس على جبل ليكايون في اليونان، على بعد نحو 160 كيلومترًا من أثينا، وعلى مدار أربع جلسات تسجيل بين عامي 2015 و2022، قاموا بتشغيل أصوات مسجلة مسبقًا، في نقاط مختلفة في الموقع.وتم تسجيل هذه الأصوات في مكان آخر في الموقع باستخدام ميكروفونين تم وضعهما بالقرب من بعضهما بعضا لتقليد الأذنين البشرية (المعروف باسم التسجيل بكلتا الأذنين). ثم ساعدت الأدوات الرقمية في تقييم تردد الصوت ووضوحه "المسموع" في نقاط مختلفة.وأشارت جوردان إلى أن علماء آثار آخرين اقترحوا أن الأصوات الصادرة من ميدان سباق الخيل في الموقع يمكن سماعها بسهولة من أحد التلال. بناءً على هذه التوصية، أظهرت تسجيلاتهم أن سطح ميدان سباق الخيل يعكس بالفعل الصوت لكل من الجمهور في ميدان سباق الخيل ولأولئك الذين قد يتجمعون على جانب التل.وتأمل جوردان أن تصبح هذه الطريقة أكثر شعبية في السنوات المقبلة، وترغب في توسيع نطاق دراساتها الصوتية النفسية لتشمل مواقع أخرى في المستقبل. إنها متفائلة بأن هذه الطريقة لديها القدرة على توسيع كيفية تفسير علماء الآثار للمواقع القديمة.طبيب يحدد ساعات غير مناسبة للذهاب للنوم
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علوم
علوم

"سماع الماضي"... علم النفس الصوتي يكشف أسرار حرم يوناني قديم

15:54 GMT 27.01.2024
© unsplash/JD Masonسماع الماضي
سماع الماضي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© unsplash/JD Mason
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توصلت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين، أن استكشاف حركة الصوت داخل المواقع الأثرية يمكن أن يوفر أدلة قيمة حول بنية وتنظيم المجتمعات القديمة.
وحتى وقت قريب، اعتمد علماء الآثار بشكل أساسي على الملاحظات البصرية في مواقع الآثار القديمة لكشف الأسرار التاريخية، ومع ذلك، فقد أدخلت التطورات الحديثة تقنيات جديدة، مما مكّن الباحثين من استخدام الحواس المختلفة لاستكشاف أكثر تنوعًا لهذه المواقع الأثرية، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس تيك دايلي".
استخدمت باميلا جوردان من جامعة أمستردام هذه التقنية للحصول على رؤية أكبر حول كيفية استخدام الزوار القدامى لمعبد يوناني قديم، أي باستخدام "الصوتيات النفسية"، التي تدرس كيفية إدراك البشر للأصوات.
وقالت جوردان: "إن تسجيل كيفية تفاعل الأصوات بين الهياكل المختلفة يمكن أن يوفر فكرة عما تم تصميمها من أجله، وما هي الأنشطة التي يمكن أن تحدث في التضاريس المحيطة بها".
في الدراسة، استخدمت جوردان وفريقها علم الصوت النفسي في الحرم القديم لزيوس على جبل ليكايون في اليونان، على بعد نحو 160 كيلومترًا من أثينا، وعلى مدار أربع جلسات تسجيل بين عامي 2015 و2022، قاموا بتشغيل أصوات مسجلة مسبقًا، في نقاط مختلفة في الموقع.
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وتم تسجيل هذه الأصوات في مكان آخر في الموقع باستخدام ميكروفونين تم وضعهما بالقرب من بعضهما بعضا لتقليد الأذنين البشرية (المعروف باسم التسجيل بكلتا الأذنين). ثم ساعدت الأدوات الرقمية في تقييم تردد الصوت ووضوحه "المسموع" في نقاط مختلفة.
في المجمل، تم إجراء أكثر من 1600 تسجيل في عام 2022 وحده، مما سمح لفريق البحث بتحليل العشرات من العلاقات الصوتية في نقاط مختلفة من الحرم.
وأشارت جوردان إلى أن علماء آثار آخرين اقترحوا أن الأصوات الصادرة من ميدان سباق الخيل في الموقع يمكن سماعها بسهولة من أحد التلال. بناءً على هذه التوصية، أظهرت تسجيلاتهم أن سطح ميدان سباق الخيل يعكس بالفعل الصوت لكل من الجمهور في ميدان سباق الخيل ولأولئك الذين قد يتجمعون على جانب التل.
وهذا يعني أن جانب التل ربما كان بمثابة موقع مهم للمشاهدة. ومن المثير للاهتمام أن تبديل مواضع مكبرات الصوت والميكروفون أظهر أنه يمكن أيضًا سماع الصوت من جانب التل بوضوح في ميدان سباق الخيل. وأوضحت جوردان أن هذا سيكون مهمًا لو تم استخدام الموقع بالفعل من قبل المتفرجين.
وتأمل جوردان أن تصبح هذه الطريقة أكثر شعبية في السنوات المقبلة، وترغب في توسيع نطاق دراساتها الصوتية النفسية لتشمل مواقع أخرى في المستقبل. إنها متفائلة بأن هذه الطريقة لديها القدرة على توسيع كيفية تفسير علماء الآثار للمواقع القديمة.
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