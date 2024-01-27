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https://sputnikarabic.ae/20240127/طبيب-يحدد-ساعات-غير-مناسبة-للذهاب-للنوم-1085474554.html
طبيب يحدد ساعات غير مناسبة للذهاب للنوم
طبيب يحدد ساعات غير مناسبة للذهاب للنوم
قال الطبيب الجراح كاران راج، إن الفترة ما بين الساعة الثالثة والرابعة صباحًا تعتبر الوقت غير المناسب للذهاب إلى السرير. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T12:58+0000
2024-01-27T12:58+0000
مجتمع
الصحة
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وحذر الطبيب من أنه "بغض النظر عن تكوينك البيولوجي، فإن النوم سيكون أكثر صعوبة وستشعر بنوم أقل عمقًا وبطيئا".ويرجع ذلك إلى حقيقة أن النوم ليلا يتكون من عدة دورات، كل منها يستمر 90 دقيقة. في البداية، تأتي مرحلة النوم العميق، وأقرب إلى الصباح، يأتي النوم السريع الخفيف المليء بالأحلام.وأضاف الطبيب أن سبب قلة النوم يمكن أن يكون كأسًا من النبيذ أو وجبة خفيفة قبل النوم، مشيرًا إلى أن الجسم يعرف كيفية التكيف مع تغييرات الجدول الزمني. ومع ذلك، النقص المزمن في النوم، يزيد خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير "هوف بوست".يوصي الخبراء بأن ينام الأطفال دون سن الخامسة من 10 إلى 13 ساعة، وأطفال المدارس الابتدائية - 9 - 11 ساعة، والمراهقين - 8 - 10 ساعات، والبالغون - 7 - 9 ساعات، لكن كبار السن - الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا – لا يجب أن يقل عن 7 ساعات.طبيبة روسية تحدد جرعة الكافيين الموصى بها
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الصحة
الصحة

طبيب يحدد ساعات غير مناسبة للذهاب للنوم

12:58 GMT 27.01.2024
© Photo / unsplash/Jen Theodoreعقاقير غير ضارة لأرق النوم
عقاقير غير ضارة لأرق النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© Photo / unsplash/Jen Theodore
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قال الطبيب الجراح كاران راج، إن الفترة ما بين الساعة الثالثة والرابعة صباحًا تعتبر الوقت غير المناسب للذهاب إلى السرير.
وحذر الطبيب من أنه "بغض النظر عن تكوينك البيولوجي، فإن النوم سيكون أكثر صعوبة وستشعر بنوم أقل عمقًا وبطيئا".
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن النوم ليلا يتكون من عدة دورات، كل منها يستمر 90 دقيقة. في البداية، تأتي مرحلة النوم العميق، وأقرب إلى الصباح، يأتي النوم السريع الخفيف المليء بالأحلام.
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وأضاف الطبيب أن سبب قلة النوم يمكن أن يكون كأسًا من النبيذ أو وجبة خفيفة قبل النوم، مشيرًا إلى أن الجسم يعرف كيفية التكيف مع تغييرات الجدول الزمني. ومع ذلك، النقص المزمن في النوم، يزيد خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير "هوف بوست".
يوصي الخبراء بأن ينام الأطفال دون سن الخامسة من 10 إلى 13 ساعة، وأطفال المدارس الابتدائية - 9 - 11 ساعة، والمراهقين - 8 - 10 ساعات، والبالغون - 7 - 9 ساعات، لكن كبار السن - الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا – لا يجب أن يقل عن 7 ساعات.
طبيبة روسية تحدد جرعة الكافيين الموصى بها
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