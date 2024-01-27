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https://sputnikarabic.ae/20240127/غوارديولا-مازحا-سأنام-بشكل-أفضل-بعد-رحيل-كلوب-عن-ليفربول-فيديو-1085469290.html
غوارديولا مازحا: سأنام بشكل أفضل بعد رحيل كلوب عن ليفربول... فيديو
غوارديولا مازحا: سأنام بشكل أفضل بعد رحيل كلوب عن ليفربول... فيديو
قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، إنه سيفتقد نظيره في ليفربول يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن فريقه الحالي في نهاية هذا... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T10:14+0000
2024-01-27T10:14+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
نادي مانشستر سيتي
بيب غوارديولا
الأخبار
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وأضاف غوارديولا في تصريحات متلفزة، تعليقًا على قرار كلوب: "أنه مدرب رائع ورغم أنني لا أعرفه عن قرب إلا أنه شخص رائع".وأردف: "على المستوى الشخصي كان هو أكبر منافس لي منذ أن كان مدربا لبروسيا دورتموند وكنت أنا مدربا لبايرن ميونيخ".وواصل قائلا: "جميع المدربين يشعرون بالتعب بعد العمل لسنوات طويلة وأنا أعرف ذلك تماما. ولقد شعرت بذلك عندما كنت في برشلونة لذا أنا أتفهم الأمر تماما".وأتم غوارديولا: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيفتقد سحره وقوة شخصيته وأسلوب لعب فريقه... أتمنى له كل توفيق".وفاجأ يورغن كلوب الجميع، أمس الجمعة، عندما أعلن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له على رأس الجهاز الفني في ليفربول.وكان الألماني كلوب تولى تدريب ليفربول في 2015، وقاده للفوز بالعديد من الألقاب، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر.
https://sputnikarabic.ae/20240126/يورغن-كلوب-يعلن-مغادرته-ليفربول-1085458934.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, نادي مانشستر سيتي, بيب غوارديولا, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, نادي مانشستر سيتي, بيب غوارديولا, الأخبار

غوارديولا مازحا: سأنام بشكل أفضل بعد رحيل كلوب عن ليفربول... فيديو

10:14 GMT 27.01.2024
© AFP 2023 / NIGEL RODDISبيب غوارديولا ويورغن كلوب
بيب غوارديولا ويورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© AFP 2023 / NIGEL RODDIS
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قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، إنه سيفتقد نظيره في ليفربول يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن فريقه الحالي في نهاية هذا الموسم.
وأضاف غوارديولا في تصريحات متلفزة، تعليقًا على قرار كلوب: "أنه مدرب رائع ورغم أنني لا أعرفه عن قرب إلا أنه شخص رائع".
وأردف: "على المستوى الشخصي كان هو أكبر منافس لي منذ أن كان مدربا لبروسيا دورتموند وكنت أنا مدربا لبايرن ميونيخ".

وتابع مازحًا: "سأفتقده أنا شخصيا. أنا سعيد لأن من دونه سأنام أفضل قليلا خلال الليل قبل مواجهة ليفربول".

وواصل قائلا: "جميع المدربين يشعرون بالتعب بعد العمل لسنوات طويلة وأنا أعرف ذلك تماما. ولقد شعرت بذلك عندما كنت في برشلونة لذا أنا أتفهم الأمر تماما".
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
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يورغن كلوب يعلن مغادرته ليفربول
أمس, 20:51 GMT
وأتم غوارديولا: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيفتقد سحره وقوة شخصيته وأسلوب لعب فريقه... أتمنى له كل توفيق".
وفاجأ يورغن كلوب الجميع، أمس الجمعة، عندما أعلن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له على رأس الجهاز الفني في ليفربول.
وكان الألماني كلوب تولى تدريب ليفربول في 2015، وقاده للفوز بالعديد من الألقاب، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر.
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