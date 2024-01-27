https://sputnikarabic.ae/20240127/لانسيت-الروسية-تحول-مدفعا-فرنسيا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-إلى-كومة-خردة-فيديو-1085468769.html
"لانتسيت" الروسية تحول مدفعا فرنسيا تابعا للقوات الأوكرانية إلى كومة خردة... فيديو
"لانتسيت" الروسية تحول مدفعا فرنسيا تابعا للقوات الأوكرانية إلى كومة خردة... فيديو
تستمر القوات المسلحة الأوكرانية في خسارة الأسلحة الغربية الحديثة، فقد تم تناقل فيديو للمدفع الفرنسي الذاتي الحركة "سيزار" عيار 155 ملم المدمر على الشبكات... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T09:58+0000
2024-01-27T09:58+0000
2024-01-27T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، تم إصابة المركبة القتالية بالطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت". ونتيجة لذلك، احترقت بالكامل، وتضررت المقصورة وحجرة المحرك والهيكل وعجلات سيارة "شيربا" والمدفعية الطويلة السبطانة.وأكدت الصحيفة أنه إذا تم سحب هذه المدفعية، فهي الآن صالحة فقط لأن تكون خردة معادن.في المجموع، حصلت القوات المسلحة الأوكرانية على نحو عشرين قطعة من هذه المدفعية. تم تدمير وتضرر نحو ست وحدات، بما في ذلك أحدثها على منصة مركبات "تاترا تي815"تنتقد الطواقم التي تقوم بتشغيل هذه المعدات لعدم موثوقيتها وضعف القدرة على المناورة، خاصة في الوحل.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.انفجار مدفع ذاتي الحركة بريطاني أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240127/المشاهد-الأولى-لاستخدام-مدفع-الهاون-نونا-إم1-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1085462009.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" الروسية تحول مدفعا فرنسيا تابعا للقوات الأوكرانية إلى كومة خردة... فيديو
09:58 GMT 27.01.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 27.01.2024)
تستمر القوات المسلحة الأوكرانية في خسارة الأسلحة الغربية الحديثة، فقد تم تناقل فيديو للمدفع الفرنسي الذاتي الحركة "سيزار" عيار 155 ملم المدمر على الشبكات الاجتماعية.
ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، تم إصابة المركبة القتالية بالطائرة المسيرة الانتحارية "لانتسيت". ونتيجة لذلك، احترقت بالكامل، وتضررت المقصورة وحجرة المحرك والهيكل وعجلات سيارة "شيربا" والمدفعية الطويلة السبطانة.
وأكدت الصحيفة
أنه إذا تم سحب هذه المدفعية، فهي الآن صالحة فقط لأن تكون خردة معادن.
في المجموع، حصلت القوات المسلحة الأوكرانية على نحو عشرين قطعة من هذه المدفعية. تم تدمير وتضرر نحو ست وحدات، بما في ذلك أحدثها على منصة مركبات "تاترا تي815"
تنتقد الطواقم التي تقوم بتشغيل هذه المعدات لعدم موثوقيتها وضعف القدرة على المناورة، خاصة في الوحل.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.