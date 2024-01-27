https://sputnikarabic.ae/20240127/ليبيا-تحركات-نيابية-جديدة-من-أجل-الانتخابات-البرلمانية-والرئاسية-1085483818.html

ليبيا.. تحركات نيابية جديدة من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية

ليبيا.. تحركات نيابية جديدة من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية

تشهد الساحة الليبية تحركات سياسية على مستويات متعددة خلال الأيام الأخيرة، للدفع نحو خطوة للأمام بعد الجمود الذي أصاب المشهد السياسي هناك. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T18:08+0000

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في آخر تطورات المشهد أصدرت كتلة برلمانية تحت مسمى "كتلة الإصلاح النيابية" بيانا دعت فيه لحراك وطني من أجل الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية.يأتي البيان في ظل عزم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، المشاركة في الحوار الوطني الذي يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لعقده على أمل الخروج بتوافق حول المشهد المقبل في البلاد وإعداد خارطة طريق جديدة.وتسعى "كتلة الإصلاح" النيابية إلى انضمام أعضاء من المجلس الأعلى للدولة لها، لقيادة الحراك الوطني وتحريك الماء السياسي الراكد منذ فترة، من أجل التوافق على الخطوات المقبلة لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.بشإن إعلان عبد الحميد الدبيبة المشاركة في الحوار الوطني المرتقب، يقول البرلماني الليبي ميلاد الأسود، إن الدبيبة جاء نتيجة حوار، لكنه ليس طرفا في أي حوار، وفي حال مشاركته، فإنه من الأولى مشاركة الحكومة الشرعية المكلفة من البرلمان، وفق رأيه.وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مشاركة رئيس المجلس الأعلى للدولة في الدولة هي خطوة إيجابية، لكنه لا يمثل المجلس بشكل كامل، في ظل تمسك النواب ببعض الشروط ومنها عدم مشاركة الدبيبة.في الإطار، قال أحمد الشركسي، عضو لجنة الحوار الليبية، إن الحوار بخمس رؤوس وفرض وجود دبيبة دون الاتفاق المُسبق على جدول أعمال واضح، ينص صراحة على تشكيل حكومة جديدة، معلوم مسبقا أنّه سيتم رفضه من عدة أطراف محلية.وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة هي قفزة في الهواء لا معنى لها إذ أن الرئاسي وتكالة شاركوا دون شروط مسبقة، ولكن لا أثر لمشاركتهم في غياب البرلمان والجيش.وتابع: "الدبيبة، وفي حال إيهام البعض بحسن نيته في المشاركة، إلاّ أنّه فرض شروط تعجيزية ففي مداخلة تلفزيونية ذكر بالنص أنّه لن يشارك في أي حوار يدفع باتجاه تغيير الحكومة، وكذلك طلب بأن نناقش القوانين مجددا وهذه شروط تعجيزية تعيدنا للمربع صفر مجددا، بعد انتهاء البرلمان والأعلى للدولة من القاعدة الدستورية والقوانين".ويرى أن قيادة الجيش والبرلمان، وضعوا شروطهم للمشاركة وطلبا وجود الحكومة المكلفة من البرلمان على الطاولة، وفي نظرهم هذه إشارة قوية لوجود خلاف على السلطة التنفيذية من الواجب مناقشته.ولفت إلى أن كتلة الإصلاح الوطني تعمل جاهدة على تشكيل كتلة نيابية من مجلسي النواب والدولة، للسير في اتجاه إصلاح نيابي حقيقي داخل المجلسين، والاتفاق على مشروع وطني بالتعاون مع الأطراف الفاعلة.ولم تنجح البعثة الأممية منذ تولي المبعوث الأممي عبدالله باتلي في إحراز أي خطوة حتى الآن في المشهد الليبي، الذي يزداد تعقيدا من يوم لآخر.ويشترط البرلمان تشكيل حكومة جديدة، فيما تسعى أطراف أخرى لدمج الحكومتين تحت رئاسة الدبيبة، فيما يسعى الدبيبة لطرح آلية إعادة هيكلة الحكومة تحت رئاسته.وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قبولهما دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لعقد حوار وطني بين الأطراف الرئيسية بالبلاد، يحلّ الخلافات العالقة ويمضي بليبيا نحو الانتخابات، وذلك خلال لقاء مشترك بينهما، الخميس الماضي، أكدا فيه ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

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