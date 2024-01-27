https://sputnikarabic.ae/20240127/مقتل-3-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-في-هجوم-لأبناء-القبائل-العربية-شرقي-سوريا-1085468386.html

مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم لأبناء القبائل العربية شرقي سوريا

مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي في هجوم لأبناء القبائل العربية شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بمقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي، وإصابة آخرين في هجوم شنه أبناء القبائل العربية في محافظة ريف دير الزور شرقي سوريا. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T09:53+0000

2024-01-27T09:53+0000

2024-01-27T09:53+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن مقاتلي العشائر العربية شنوا سلسلة هجمات مسلحة استهدفت مقار ومواقع المسلحين الموالين للقوات الأمريكية في أرياف دير الزور، وتمكنوا من تحييد عدد منهم إضافة الى تكبيدهم خسائر بالعتاد.وأضاف المراسل أن هجمات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية شنها مقاتلو العشائر العربية، مساء أمس، على مواقع عسكرية تابعة لمسلحي تنظيم "قسد" الموالين للجيش الأمريكي في بلدة "الكسرة" في الريف الغربي لمحافظة دير الزور.وبعد استقدامها تعزيزات عسكرية لصد هجمات مقاتلي العشائر العربية، ردت قوات "قسد" بقذائف الهاون بشكل عشوائي مستهدفة منازل المدنيين في "الكسرة"، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين المدنيين.وتابع المراسل "كما شن مقاتلو العشائر العربية هجمات مماثلة على أحد مقرات "قسد" المحاذية لقاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، واستمرت الاشتباكات لساعات قبل انسحاب مقاتلي العشائر العربية بعد تمكنهم من إصابة عدد من المسلحين".ويستمر مقاتلو العشائر العربية، الذين انطلقت انتفاضاتهم ضد وجود الاحتلال الأمركي، نهاية شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، بهجماتهم ضد المسلحين الموالين للقوات الأمريكية، وذلك بالتزامن مع الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في المنطقة.وعلى الرغم من التعزيزات العسكرية التي تقوم بها قوات "قسد" ودفع المزيد من عناصرها من الحسكة والرقة باتجاه محيط قواعد الجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشمالي، إلا أن الهجمات المسلحة لمقاتلي العشائر العربية لم تتوقف ونجحت، حتى الآن، في تكبيد القوات الموالية للاحتلال الأمريكي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.مراسل "سبوتنيك": سرب من المسيرات الانتحارية تنهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

https://sputnikarabic.ae/20240126/مراسل-سبوتنيك-سرب-من-الطائرات-المسيرة-ينهال-على-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1085450996.html

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